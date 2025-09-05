快訊

戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

晴朗酷熱飆38度高溫 吳德榮：琵琶今襲日本2地、熱帶擾動下周一襲港澳

馬克宏稱26國承諾提供烏戰後安全保障 義大利拒派兵

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。歐新社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。歐新社

法國總統馬克宏今天在一場集合烏克蘭盟友的峰會後表示，已有26個國家承諾將為烏克蘭提供戰後安全保障，內容包括建立一支陸海空國際部隊。義大利方面則重申不會派兵到烏克蘭。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）並表示，他與多位歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）結束峰會後，與美國總統川普（Donald Trump）通話，美方對安全保障的貢獻預計未來幾天內敲定。

今天這場峰會集合了「志願者聯盟」（Coalition ofthe Willing）35國領袖，會議目標在敲定對烏克蘭的安全保障，並尋求川普的支持。歐洲各國明言，要讓這些安全保障可行，川普背書至關重要。

馬克宏在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）舉行的記者會上表示：「等到衝突結束的那一天，安全保障就會發揮作用。」

一旁的澤倫斯基則說：「我們很清楚真正的安全保障所需的基礎是什麼，已經有基本架構了。」

馬克宏起初指出，這26個國家將在烏克蘭境內部署。但他隨後表示，有些國家將待在烏克蘭境外提供保障，例如協助訓練及提供裝備給烏克蘭部隊。

馬克宏並未說明參與安全保障的部隊人數。

澤倫斯基也說有26個國家表達有意參與，目前正在跟每個參與國一起準備相關文件，來簡要說明其承諾的性質。他還沒準備好公布可能參與陸上、海面或空中巡邏的部隊人數。

法新社報導，義大利總理辦公室表示，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天以視訊方式與會時向盟友重申，義大利不會派兵到烏克蘭，但若達成任何和平協議，可以協助監督。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭的戰爭尚未結束，上述安全保障旨在讓烏克蘭安心，並嚇阻俄國戰後再度攻擊烏克蘭。歐洲官員坦言，目前和平看似遙遙無期，但他們希望戰爭一旦落幕時已做好準備。

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏 俄烏戰爭

延伸閱讀

普亭：願意在莫斯科會晤澤倫斯基 但不知是否有意義

馬克宏：以色列擴大攻勢 仍難阻承認巴勒斯坦國浪潮

馬克宏、梅爾茨 擔心川普又被普亭耍了

美法齟齬 美大使致函馬克宏批打擊反猶不力遭召見

相關新聞

普亭：烏克蘭若拒絕和平協議 那就繼續打

俄羅斯總統普亭三日結束訪問中國大陸行返國前在北京召開記者會表示，如果烏克蘭「保持理智」，就有機會透過談判結束戰爭，但若解...

俄烏和談卡關 川普暗示進一步制裁俄 「別讓我不滿意」

針對俄烏和談進度緩慢，美國總統川普三日表示，他計畫近日內再與俄羅斯總統普亭通話，並暗示俄國若無法讓他滿意，美國將實施進一...

馬克宏稱26國承諾提供烏戰後安全保障 義大利拒派兵

法國總統馬克宏今天在一場集合烏克蘭盟友的峰會後表示，已有26個國家承諾將為烏克蘭提供戰後安全保障，內容包括建立一支陸海空...

「與俄羅斯毫無關係」 北約秘書長：俄無權否決西方派兵進駐烏克蘭

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，若烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，俄羅斯無權否決西方...

北京會面普亭2.5小時 金正恩：幫助俄國是兄弟間義務

俄羅斯總統普亭和北韓領袖金正恩3日出席中國93閱兵後，在北京釣魚台國賓館正式會晤。普亭在會談開始時，讚許北韓英勇軍人與俄...

普亭：若烏克蘭不接受和平協議 將以軍事手段完成任務

俄羅斯總統普亭3日結束訪問中國大陸行程返國前，在北京召開的記者會上表示，如果俄羅斯與烏克蘭無法達成和平協議，將會繼續作戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。