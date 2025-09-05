普亭：烏克蘭若拒絕和平協議 那就繼續打

俄羅斯總統普亭三日結束訪問中國大陸行返國前在北京召開記者會表示，如果烏克蘭「保持理智」，就有機會透過談判結束戰爭，但若解決問題的唯一辦法是動武，他也準備繼續作戰。

普亭表示，他看見「隧道盡頭的一點光亮」，因為他認為美國正努力終結這場戰爭。

他說：「在我看來，如果能夠保持理智，就有可能達成一個可接受的解決方案，結束這場衝突。這是我的推測。尤其是我們可以看到川普總統領導下的美國政府態度，我們看到的不僅是他們的聲明，還有他們真誠尋求解決辦法的意願。我認為隧道盡頭已經出現一點光亮。」

普亭說，談判若不可行，「我們將不得不動用武力，來解決我們面臨的所有難題。」

普亭讚揚俄軍進展，稱部隊正在「所有戰線」推進，已嚴重削弱烏軍，使其無法再發動攻勢。他說：「我們拭目以待局勢如何發展。」

普亭並未展現出有意軟化其長期立場的跡象，包括要求烏克蘭放棄加入北約組織。他也強調，不會放棄俄軍已占領的烏東頓巴斯地區。

烏克蘭數月來一直呼籲普亭與澤倫斯基進行面對面會談，稱這是打破僵局的唯一方式。但普亭再次排除立即會面，並表示任何這類會談必須事前充分準備、要能帶來實質成果，若澤倫斯基有意願，可到莫斯科談。普亭說，川普曾要求他安排這樣的會面，他當時回答：「可以，有可能，讓澤倫斯基來莫斯科吧。」

對此，基輔方面斥為虛情假意。烏克蘭外長西比加表示：「普亭繼續以明知讓人無法接受的方案與各方周旋。」