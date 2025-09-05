俄烏和談卡關 川普暗示進一步制裁俄 「別讓我不滿意」

針對俄烏和談進度緩慢，美國總統川普三日表示，他計畫近日內再與俄羅斯總統普亭通話，並暗示俄國若無法讓他滿意，美國將實施進一步制裁。

川普日前與普亭在阿拉斯加見面，川普當時指出，普亭會與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談，且預計在兩人會談後舉行美俄烏三邊會談，促成俄烏達成和平協議。不過，普亭和澤倫斯基至今尚未會面。

川普三日在白宮橢圓辦公室與波蘭總統納夫羅茨基會面。川普說，他預計在接下來幾天與普亭對話；川普表示他希望結束俄烏戰爭，也承認他本來以為終結俄烏戰爭不會那麼困難。

記者問川普，俄烏戰爭仍在持續，有什麼話要對普亭說。川普語帶威脅表示，「他知道我的立場，他無論如何都要做決定；無論決定是什麼，如果我們不高興，你就會看到事情發生」。

波蘭廣播電台記者瓦爾庫斯基向川普提問，為何他對普亭的行為表達失望與挫折，卻沒有採取任何行動。川普隨即反駁，強調對印度加徵關稅就是對俄國的懲罰。

川普說：「你怎麼知道沒有行動？你會說對中國以外最大俄油購買國印度實施二級制裁，叫做沒有行動？這讓俄羅斯損失數千億美元，而你說沒有行動？我還沒動用第二階段、第三階段呢。但當你說沒有行動的時候，我覺得你應該去找一份新工作。」

川普以印度購賣俄油為由，對印度商品加徵百分之廿五關稅。他這番「動用第二或第三階段」談話，暗示對俄國還有進一步制裁。

川普也說，美國將維持在波蘭的駐軍，並表示如果波蘭希望，美國願意派駐更多軍隊。

波蘭總統納夫羅茨基稱，這是廿世紀到廿一世紀以來，波蘭人難得對外國駐軍感到高興。美軍是波蘭社會的一部分，波蘭目前有近一萬名美國駐軍，這是向全世界和俄國發出訊號，美國和波蘭站在一起。

納夫羅茨基說，波蘭國防預算已占ＧＤＰ的百分之四點七，且將繼續增加預算，將會達到占ＧＤＰ的百分之五。