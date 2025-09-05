聽新聞
俄烏和談卡關 川普暗示進一步制裁俄 「別讓我不滿意」

聯合報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（右）3日在白宮橢圓辦公室與波蘭總統納夫羅茨基會面。歐新社
美國總統川普（右）3日在白宮橢圓辦公室與波蘭總統納夫羅茨基會面。歐新社

針對俄烏和談進度緩慢，美國總統川普三日表示，他計畫近日內再與俄羅斯總統普亭通話，並暗示俄國若無法讓他滿意，美國將實施進一步制裁。

川普日前與普亭在阿拉斯加見面，川普當時指出，普亭會與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談，且預計在兩人會談後舉行美俄烏三邊會談，促成俄烏達成和平協議。不過，普亭和澤倫斯基至今尚未會面。

川普三日在白宮橢圓辦公室與波蘭總統納夫羅茨基會面。川普說，他預計在接下來幾天與普亭對話；川普表示他希望結束俄烏戰爭，也承認他本來以為終結俄烏戰爭不會那麼困難。

記者問川普，俄烏戰爭仍在持續，有什麼話要對普亭說。川普語帶威脅表示，「他知道我的立場，他無論如何都要做決定；無論決定是什麼，如果我們不高興，你就會看到事情發生」。

波蘭廣播電台記者瓦爾庫斯基向川普提問，為何他對普亭的行為表達失望與挫折，卻沒有採取任何行動。川普隨即反駁，強調對印度加徵關稅就是對俄國的懲罰。

川普說：「你怎麼知道沒有行動？你會說對中國以外最大俄油購買國印度實施二級制裁，叫做沒有行動？這讓俄羅斯損失數千億美元，而你說沒有行動？我還沒動用第二階段、第三階段呢。但當你說沒有行動的時候，我覺得你應該去找一份新工作。」

川普以印度購賣俄油為由，對印度商品加徵百分之廿五關稅。他這番「動用第二或第三階段」談話，暗示對俄國還有進一步制裁。

川普也說，美國將維持在波蘭的駐軍，並表示如果波蘭希望，美國願意派駐更多軍隊。

波蘭總統納夫羅茨基稱，這是廿世紀到廿一世紀以來，波蘭人難得對外國駐軍感到高興。美軍是波蘭社會的一部分，波蘭目前有近一萬名美國駐軍，這是向全世界和俄國發出訊號，美國和波蘭站在一起。

納夫羅茨基說，波蘭國防預算已占ＧＤＰ的百分之四點七，且將繼續增加預算，將會達到占ＧＤＰ的百分之五。

普亭 川普 美俄 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 和平協議

普亭：烏克蘭若拒絕和平協議 那就繼續打

俄羅斯總統普亭三日結束訪問中國大陸行返國前在北京召開記者會表示，如果烏克蘭「保持理智」，就有機會透過談判結束戰爭，但若解...

「與俄羅斯毫無關係」 北約秘書長：俄無權否決西方派兵進駐烏克蘭

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，若烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，俄羅斯無權否決西方...

北京會面普亭2.5小時 金正恩：幫助俄國是兄弟間義務

俄羅斯總統普亭和北韓領袖金正恩3日出席中國93閱兵後，在北京釣魚台國賓館正式會晤。普亭在會談開始時，讚許北韓英勇軍人與俄...

普亭：若烏克蘭不接受和平協議 將以軍事手段完成任務

俄羅斯總統普亭3日結束訪問中國大陸行程返國前，在北京召開的記者會上表示，如果俄羅斯與烏克蘭無法達成和平協議，將會繼續作戰...

影／被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

美國總統川普3日面對波蘭記者質疑他對於俄羅斯總統普亭拒絕停止烏克蘭戰爭毫無作為時，直接回嗆記者「去找份新工作」。

