「與俄羅斯毫無關係」 北約秘書長：俄無權否決西方派兵進駐烏克蘭

中央社／ 布拉格4日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，若烏克蘭俄羅斯達成和平協議，俄羅斯無權否決西方國家派遣部隊進駐烏克蘭作為安全保障的一部分。

呂特在布拉格受訪時強調：「為什麼我們要在意俄羅斯對西方部隊駐紮烏克蘭的看法？烏克蘭是一個主權國家，有權自行決定，這不是俄羅斯能決定的事。相關安排與俄羅斯毫無關係。」

呂特指出：「如果烏克蘭希望在境內駐有安全保障部隊以支持和平協議，那完全取決於他們自己，沒有人可以替他們作主。」他並說，歐洲應該「停止過度賦予俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）權力」。

由法國與英國主導的軍援烏克蘭「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）領導人正在進行會談，

討論俄烏和平協議後，聯盟成員國將如何為烏克蘭提供安全保障。

西方外交官透露，「志願者聯盟」30個成員國商討安全保障部隊的具體兵力分配，已提出可投入的軍力。歐洲各國希望藉此向美國總統川普展示明確計畫，促使他兌現提供軍事支持的承諾。

俄羅斯官方則重申，堅決反對任何西方軍隊作為和平協議的一環進駐烏克蘭。

北約 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

