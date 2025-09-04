普亭：若烏克蘭不接受和平協議 將以軍事手段完成任務

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭3日在北京釣魚台國賓館舉行記者會。歐新社
俄羅斯總統普亭3日在北京釣魚台國賓館舉行記者會。歐新社

俄羅斯總統普亭3日結束訪問中國大陸行程返國前，在北京召開的記者會上表示，如果俄羅斯與烏克蘭無法達成和平協議，將會繼續作戰。

法新社與BBC報導，普亭人讚揚俄軍的進展，稱部隊正在「所有戰線」推進，已嚴重削弱烏軍，使其無法再發動攻勢。他說：「我們拭目以待局勢如何發展。」

被問及烏克蘭戰爭是否可能很快結束時，普亭表示：「隧道盡頭似乎有一線光明。」他說：「在我看來，如果理智占上風，有可能達成一個可接受的解決方案，結束這場衝突。若不可行，我們將不得不以軍事手段完成所有任務。」但他也強調，不會放棄俄軍已占領的烏東頓巴斯地區。

烏克蘭數月來一直呼籲普亭與澤倫斯基進行當面會談，稱這是打破僵局的唯一方式。但普亭再次排除立即會面，並表示若澤倫斯基有意願，已邀請他前往莫斯科會談。普亭說，川普曾要求他安排這樣的會面，他當時回答：「可以，有可能，讓澤倫斯基來莫斯科吧。」

對此，基輔方面斥為虛情假意。烏克蘭外長西比加（Andrii Sybiha）表示：「普亭繼續以明知人讓無法接受的方案與各方周旋。」

