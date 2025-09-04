影／被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

美國總統川普3日面對波蘭記者質疑他對於俄羅斯總統普亭拒絕停止烏克蘭戰爭毫無作為時，直接回嗆記者「去找份新工作」。

國會山報報導，川普3日在白宮橢圓辦公室會見波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki），波蘭廣播電台記者瓦爾庫斯基（Marek Wałkuski）向川普提問，為何他雖對普亭的行為表達失望與挫折感，卻沒有採取任何行動。川普隨即反駁，強調對印度加徵關稅就是對莫斯科的懲罰。

他說：「你怎麼知道沒有行動？你會說對中國以外最大購買國，購買量幾乎相當的印度實施二級制裁，叫做沒有行動？」

川普指出，「這讓俄羅斯損失數千億美元，而你說這算沒有行動？我還沒動用第二階段、第三階段呢。但當你說沒有行動的時候，我覺得你應該去找一份新工作。因為，如果你還記得兩周前，我說過如果印度買了，就會出大問題，結果真的發生了，所以別再跟我提這件事。」

🚨 HOLY SMACKDOWN!



REPORTER: You expressed frustration with Putin, but there's no action from you!



TRUMP: How do you know there's no action? Wait a minute, who are you with?



REPORTER: Polish media.



TRUMP: When you say there's no action, you ought to get a NEW JOB! Secondary… pic.twitter.com/gTkAJ3GpmX — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 3, 2025

瓦爾庫斯基自2018年起一直是白宮記者團成員，著有4本關於白宮與美國的書，並當選為2024至2025年的白宮外國記者協會主席。他接受國會山報採訪時表示：「我從美國總統那裡得到具有新聞價值的回答，這就是我作為記者的工作，但我仍然感謝他的建議。」