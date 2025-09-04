普亭批美藉烏克蘭戰爭施壓巴西 真正目的是干預內政

俄羅斯總統普亭今天公開批評美國政府，指控其藉烏克蘭戰爭之名，對巴西施加不合理的貿易關稅。他認為，這些舉措的真正動機並非地緣政治，而是針對巴西國內的政治鬥爭。

CNN巴西新聞網報導，普亭（Vladimir Putin）出席中國舉辦的二戰結束80週年紀念活動，在記者會上強調，巴西與美國之間的經濟往來並未出現失衡，反駁美方以經濟不對等為由徵收高額關稅的合理性。

儘管美國總統川普（Donald Trump）簽署的對巴西徵收50%關稅法令未明確提及烏克蘭戰爭，巴西近年來大幅增加自俄羅斯進口石油與肥料，已成為俄羅斯石油主要買家之一。根據巴西工商服務發展部統計，巴西自俄羅斯進口柴油的金額自2021年的1690萬美元暴增至2024年的53億美元，成長逾300倍。

CNN國際分析師桑塔納（Lourival Sant'Anna）指出，美國最快可能於下週對巴西進口俄油實施貿易制裁。類似情況曾發生在印度，美方因新德里與莫斯科的合作關係，將關稅從25%提高至50%。

普亭表示，美國此舉並非真正針對俄烏衝突，而是藉戰爭為掩護，干預巴西內政。他指出，巴西目前面臨內部政治緊張，尤其是現任政府與前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之間的對立，與烏克蘭毫無關聯。

今年稍早，川普致信巴西總統魯拉（Luiz InácioLula da Silva），形容波索納洛的審判為「獵巫行動」，並指控巴西侵犯美國公民的言論自由與民主選舉。美國政府更援引「馬格尼茨基法」，對巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre Moraes）進行制裁，指控其進行壓迫性審查、任意拘留與政治化審判。

面對美方以戰爭為由施加高額關稅，巴西政府已正式啟動報復程序，並尋求透過金磚國家（BRICS）推動世界貿易組織（WTO）改革，以捍衛自身主權與多邊貿易秩序。儘管企業界憂心報復措施可能加劇貿易緊張，巴西政府仍強調對話與法治原則。