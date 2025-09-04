俄烏和談無進度？川普：很快與普亭通話

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普總統要求最高法院速審關稅案，他指若維持上訴法院的裁決，美國會淪為第三世界國家。（路透）
針對俄烏和談進度緩慢，美國總統川普3日表示，他計畫很快再與俄羅斯總統普亭通話，美國到時將決定接下來的行動。

川普也指出，美國將維持在波蘭的駐軍，並表示如果波蘭希望，美國願意派駐更多軍隊。

川普3日與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在白宮會面，川普表示，美國在波蘭的駐軍計畫沒有改變；川普也說，如果波蘭做出要求，美國願意派駐更多軍隊；川普說，美國和波蘭之間的態度非常一致，美國會協助波蘭自我防衛。

納夫羅茨基表示，這是20世紀到21世紀以來，波蘭人對有外國駐軍感到高興，指美軍是波蘭社會的一部分；納夫羅茨基指出，波蘭目前有1萬名美軍，認為這是向全世界和俄國發出訊號，象徵美國和波蘭站在一起。

納夫羅茨基也承諾說，波蘭的國防預算會達到占GDP的5%。

川普日前與普亭在阿拉斯加見面，川普指出，普亭會與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談，不過至今兩人尚未會面。

川普說，他預計在接下來幾天內、很快與普亭對話；川普說，他會知道美國未來的動作。

川普也說，他希望結束俄烏戰爭，並表示，他本來以為終結俄烏戰爭不會那麼困難。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

