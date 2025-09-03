普亭：若澤倫斯基到莫斯科 準備好進行會談

俄羅斯總統普亭今天表示，如果烏克蘭總統澤倫斯基前往莫斯科，他準備好與對方舉行會談。但他同時表示，這種會面是否有意義仍有待觀察。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直積極尋求與普亭（Vladimir Putin）會面，針對可能達成協議的條件進行商討。美國總統川普也一直在致力於居間斡旋和平方案，並表示希望兩位領導人能夠舉行會談。

普亭結束對中國的訪問時受訪表示，他一直對與澤倫斯基會面一事抱持開放態度，但重申克里姆林宮一貫立場，即這一類會談必須事前充分準備、要能帶來實質成果。

普亭說：「至於與澤倫斯基見面，我從未排除這種會談的可能性。但那有意義嗎？再看看。」

普亭指出，在他看來，若要取得進展，烏克蘭必須先解除戒嚴、舉行選舉，並就領土問題舉辦公投。

莫斯科曾於2022年宣稱已併吞烏克蘭東南部4個州，但基輔和多數西方國家拒絕這項主張，認為俄羅斯發動殖民式征服戰爭，企圖非法奪取領土。