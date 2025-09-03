聽新聞
0:00 / 0:00

普亭：願意在莫斯科會晤澤倫斯基 但不知是否有意義

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭3日在北京出席記者會。路透
俄羅斯總統普亭3日在北京出席記者會。路透

路透3日報導，俄羅斯總統普亭當天說，烏克蘭總統澤倫斯基若前來莫斯科，願意在莫斯科與他會晤。但普亭也說，這類會晤是否值得舉行，還有待觀察。

普亭在訪問中國大陸的行程尾聲說，他一向對會晤澤倫斯基態度開放，但重申這類會議必須事先妥善準備，並能導向實質成果。路透說，這是克里姆林宮多次重申的立場。

普亭說，「至於會晤澤倫斯基，我從未排除這類會議的可能性。但這有任何意義嗎？我們拭目以待」。

美國總統川普已說，希望「普澤會」能成行。澤倫斯基也持續敦促普亭和他會晤，以討論潛在和平協議的條件。

川普8月18日曾在白宮會晤澤倫斯基和多名歐洲領袖，並與普亭通話，據傳當時普亭就提議在莫斯科舉行普澤會。法新社8月19日引述消息人士報導，對前述建議，澤倫斯基得知後表明「不要」，在白宮會晤川普的歐洲領袖也告訴川普，這似乎不是好主意。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

普亭和習近平討論「長生不老」 習稱本世紀人類可能活到150歲

習近平、普亭私下談話曝！大聊器官移植、長生不老 全透過央視直播出去

南韓國會議長和金正恩「握手對話曝光」 與普亭討論北韓問題

金正恩會晤普亭！私人雙邊會談內容曝光 北韓強調全力幫助俄羅斯

相關新聞

普亭：願意在莫斯科會晤澤倫斯基 但不知是否有意義

路透3日報導，俄羅斯總統普亭當天說，烏克蘭總統澤倫斯基若前來莫斯科，願意在莫斯科與他會晤。但普亭也說，這類會晤是否值得舉...

台灣醫師赴基輔義診！親身經歷空襲戰爭現場 稱台灣尚未做好準備

北美洲台灣人醫師協會近日再度前往烏克蘭展開義診行動，為當地民眾與軍人提供約一週的醫療服務。到訪期間遭遇俄軍空襲，讓團員親...

烏克蘭前線蛀牙嚴重…傷害神經影響戰力 台灣牙醫義診一周看百人

北美洲台灣人醫師協會近日前往烏克蘭義診，首度有牙科醫師隨行，協助處理戰時常見的口腔問題，醫師指部分軍人蛀牙情況已嚴重到傷...

普亭出席中國大陸閱兵 俄羅斯大規模空襲烏克蘭

烏克蘭與波蘭今天指出，俄羅斯昨天深夜對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少4名鐵路工人受傷，並迫使波蘭緊急啟動戰機防禦

「入侵歐洲是歇斯底里」普亭會斯洛伐克總理 稱從未反對烏國入歐盟

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天聲稱莫斯科從未反對烏克蘭加入歐洲聯盟，並認為在確保俄羅斯與烏克蘭安全的...

專家：普亭藉川普擺脫全球孤立 烏克蘭戰爭「甚至不存在」

俄羅斯總統普亭3年前出席歐亞主要政治和安全組織的年度峰會時，顯得孤立無援，地位岌岌可危，但紐約時報分析指出，普亭的情勢已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。