普亭：願意在莫斯科會晤澤倫斯基 但不知是否有意義
路透3日報導，俄羅斯總統普亭當天說，烏克蘭總統澤倫斯基若前來莫斯科，願意在莫斯科與他會晤。但普亭也說，這類會晤是否值得舉行，還有待觀察。
普亭在訪問中國大陸的行程尾聲說，他一向對會晤澤倫斯基態度開放，但重申這類會議必須事先妥善準備，並能導向實質成果。路透說，這是克里姆林宮多次重申的立場。
普亭說，「至於會晤澤倫斯基，我從未排除這類會議的可能性。但這有任何意義嗎？我們拭目以待」。
美國總統川普已說，希望「普澤會」能成行。澤倫斯基也持續敦促普亭和他會晤，以討論潛在和平協議的條件。
川普8月18日曾在白宮會晤澤倫斯基和多名歐洲領袖，並與普亭通話，據傳當時普亭就提議在莫斯科舉行普澤會。法新社8月19日引述消息人士報導，對前述建議，澤倫斯基得知後表明「不要」，在白宮會晤川普的歐洲領袖也告訴川普，這似乎不是好主意。
