快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

烏克蘭前線蛀牙嚴重…傷害神經影響戰力 台灣牙醫義診一周看百人

中央社／ 基輔3日專電
北美洲台灣人醫師協會前往烏克蘭的義診行動，首度有牙科醫師隨行。圖為牙科醫師謝博夫（左2）、醫師梅朝輝（右2）與患者和志工合照。 中央社
北美洲台灣人醫師協會前往烏克蘭的義診行動，首度有牙科醫師隨行。圖為牙科醫師謝博夫（左2）、醫師梅朝輝（右2）與患者和志工合照。 中央社

北美洲台灣醫師協會近日前往烏克蘭義診，首度有牙科醫師隨行，協助處理戰時常見的口腔問題，醫師指部分軍人蛀牙情況已嚴重到傷害神經，會影響士兵戰力。

牙科醫師謝博夫接受中央社訪問時表示，前線衛生條件惡劣，加上戰爭壓力與生活資源匱乏，使得許多軍人出現嚴重蛀牙等口腔問題。他指出：「有很多口腔的問題，需要迫切地解決，尤其是有傷到神經。」他坦言對士兵的戰力影響深遠。

義診團隊在一輛改裝為流動診療所的汽車中進行牙科治療。車輛約露營車大小，內部有兩張牙科手術台，醫師幾乎全天無休接診。謝博夫告訴中央社，短短5天內已看診近百人，「牙科不像內科能用聽診器與藥物解決問題，每一位患者都需要實際操作，例如補牙、根管治療、拔牙等，這些都是要很花時間的。」

義診期間有一名男孩進來，他門牙缺角，醫師利用樹脂材料迅速修復。術後男孩照鏡滿意微笑，稱自己在騎滑板車時撞碎門牙，「很久沒見到這樣的自己」。

除民眾外，亦有不少軍人利用輪休期間接受診治。謝博夫指出，許多軍人長期暴露在惡劣環境，難以維持基本口腔衛生，導致蛀牙問題普遍。他形容，「牙痛不是病，痛起來要命」，強調相關問題若不及時處理，將對部隊戰力產生潛在影響。

戰爭影響牙科健康早有研究。烏克蘭牙科醫師米克羅斯（Yarema Miklos）曾指出，開戰初期約7成病患出現夜間磨牙症，造成缺角與牙齒移位，與壓力、焦慮與親人離散有關；另也有部分病人因心理創傷無法維持日常生活，甚至停止刷牙，導致發炎等問題。

根據「烏克蘭牙醫年刊」最新研究顯示，過去15年間，口腔惡性腫瘤盛行率上升47.5%，從每10萬人19.8例增至29.2例；同時，牙科診所數量下降60%，牙科專科畢業生人數也減少2.5倍。研究指出，部分原因與人口下降有關，但整體趨勢仍值得持續關注。

醫師 軍人 蛀牙 義診 病患 台灣 牙醫 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

台東無牙醫鄉鎮再減一 衛生局：朝偏鄉牙醫資源平衡邁進

高雄偏遠山區牙醫荒 六龜區寶來牙科巡迴醫療點啟用

沾水派vs.不沾水派？日本牙醫揭刷牙「1習慣」做錯恐損害牙齦

好大黑斑！她戴牙套5年狂蛀8顆牙 醫曝清潔神器：牙刷、牙線還不夠

相關新聞

台灣醫師赴基輔義診！親身經歷空襲戰爭現場 稱台灣尚未做好準備

北美洲台灣人醫師協會近日再度前往烏克蘭展開義診行動，為當地民眾與軍人提供約一週的醫療服務。到訪期間遭遇俄軍空襲，讓團員親...

烏克蘭前線蛀牙嚴重…傷害神經影響戰力 台灣牙醫義診一周看百人

北美洲台灣人醫師協會近日前往烏克蘭義診，首度有牙科醫師隨行，協助處理戰時常見的口腔問題，醫師指部分軍人蛀牙情況已嚴重到傷...

普亭出席中國大陸閱兵 俄羅斯大規模空襲烏克蘭

烏克蘭與波蘭今天指出，俄羅斯昨天深夜對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少4名鐵路工人受傷，並迫使波蘭緊急啟動戰機防禦

「入侵歐洲是歇斯底里」普亭會斯洛伐克總理 稱從未反對烏國入歐盟

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天聲稱莫斯科從未反對烏克蘭加入歐洲聯盟，並認為在確保俄羅斯與烏克蘭安全的...

專家：普亭藉川普擺脫全球孤立 烏克蘭戰爭「甚至不存在」

俄羅斯總統普亭3年前出席歐亞主要政治和安全組織的年度峰會時，顯得孤立無援，地位岌岌可危，但紐約時報分析指出，普亭的情勢已...

俄羅斯對烏克蘭野心不止四州？總參謀長講話背後地圖曝線索

烏克蘭媒體指出，俄羅斯國防部8月30日發布的一則影像中，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。