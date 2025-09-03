烏克蘭前線蛀牙嚴重…傷害神經影響戰力 台灣牙醫義診一周看百人

北美洲台灣人醫師協會近日前往烏克蘭義診，首度有牙科醫師隨行，協助處理戰時常見的口腔問題，醫師指部分軍人蛀牙情況已嚴重到傷害神經，會影響士兵戰力。

牙科醫師謝博夫接受中央社訪問時表示，前線衛生條件惡劣，加上戰爭壓力與生活資源匱乏，使得許多軍人出現嚴重蛀牙等口腔問題。他指出：「有很多口腔的問題，需要迫切地解決，尤其是有傷到神經。」他坦言對士兵的戰力影響深遠。

義診團隊在一輛改裝為流動診療所的汽車中進行牙科治療。車輛約露營車大小，內部有兩張牙科手術台，醫師幾乎全天無休接診。謝博夫告訴中央社，短短5天內已看診近百人，「牙科不像內科能用聽診器與藥物解決問題，每一位患者都需要實際操作，例如補牙、根管治療、拔牙等，這些都是要很花時間的。」

義診期間有一名男孩進來，他門牙缺角，醫師利用樹脂材料迅速修復。術後男孩照鏡滿意微笑，稱自己在騎滑板車時撞碎門牙，「很久沒見到這樣的自己」。

除民眾外，亦有不少軍人利用輪休期間接受診治。謝博夫指出，許多軍人長期暴露在惡劣環境，難以維持基本口腔衛生，導致蛀牙問題普遍。他形容，「牙痛不是病，痛起來要命」，強調相關問題若不及時處理，將對部隊戰力產生潛在影響。

戰爭影響牙科健康早有研究。烏克蘭牙科醫師米克羅斯（Yarema Miklos）曾指出，開戰初期約7成病患出現夜間磨牙症，造成缺角與牙齒移位，與壓力、焦慮與親人離散有關；另也有部分病人因心理創傷無法維持日常生活，甚至停止刷牙，導致發炎等問題。

根據「烏克蘭牙醫年刊」最新研究顯示，過去15年間，口腔惡性腫瘤盛行率上升47.5%，從每10萬人19.8例增至29.2例；同時，牙科診所數量下降60%，牙科專科畢業生人數也減少2.5倍。研究指出，部分原因與人口下降有關，但整體趨勢仍值得持續關注。