台灣醫師赴基輔義診！親身經歷空襲戰爭現場 稱台灣尚未做好準備

中央社／ 基輔3日專電
「北美洲台灣人醫師協會」再度前往烏克蘭義診，為基輔民眾與軍人提供醫療服務。在當地的移動診所內，民眾可接受血壓、血糖、尿酸與膽固醇等基本檢查。圖為台灣醫師開藥給患者娜塔莉亞（右）。 中央社
「北美洲台灣人醫師協會」再度前往烏克蘭義診，為基輔民眾與軍人提供醫療服務。在當地的移動診所內，民眾可接受血壓、血糖、尿酸與膽固醇等基本檢查。圖為台灣醫師開藥給患者娜塔莉亞（右）。 中央社

北美洲台灣人醫師協會近日再度前往烏克蘭展開義診行動，為當地民眾與軍人提供約一週的醫療服務。到訪期間遭遇俄軍空襲，讓團員親身感受到戰爭壓力。團長蔡榮聰表示，希望透過行動傳達「台灣人與烏克蘭站在一起」的訊息。

此次義診由北美洲台灣人醫師協會與當地志工團體「基督教醫療協會」（Christian Medical Association）合作，團員來自美國與台灣，共10人，專業涵蓋胸腔內科、耳鼻喉科、外科、大腸直腸科、泌尿科、兒科與牙科。這也是該團隊自2023年9月後再度訪烏克蘭，並首度在首都基輔展開義診。

蔡榮聰接受中央社訪問時表示，醫療行動不僅是提供實質協助，也是象徵性的支持，重申國內外的台灣人對烏克蘭人民的關懷。他指出，行前評估有實質危險，加上團隊均有家庭的壓力，多次躊躇未決，但最後衡量風險，團員皆有保險並做足心理準備，形容是「壯士一去不復返的精神」。

「我們跟他們（烏克蘭人）站在一起，即使飛彈打來，我們也是跟他們站在一起。」他說，「我們希望讓全世界知道儘管戰爭是毀滅性，但關懷與愛可治療一切。」

行動的其中一項是移動診所，設於基輔一處教堂禮堂，民眾可接受血壓、血糖、尿酸與膽固醇等基本檢查，並由醫師提供建議。來看診的烏克蘭民眾娜塔莉亞 （Nataliia） 與斯維特蘭娜 （Svetlana）指出，台灣醫師都很有禮，而且看診時很詳細，希望他們會有更多機會回來。

「北美洲台灣人醫師協會」再度前往烏克蘭展開義診行動，到訪期間遭遇俄軍空襲，團員親身感受到戰爭壓力。圖為基輔的移動診所內，台灣醫師在義工協助翻譯下，開立處方。 中央社
「北美洲台灣人醫師協會」再度前往烏克蘭展開義診行動，到訪期間遭遇俄軍空襲，團員親身感受到戰爭壓力。圖為基輔的移動診所內，台灣醫師在義工協助翻譯下，開立處方。 中央社

蔡榮聰也與部分團員前往國家癌症研究所，與當地醫師共同完成數個複雜癌症手術。他指出，基輔醫師專業水準與台灣相當，惟仍缺乏如達文西機器手臂微創手術等高階設備。

團隊亦前往距基輔約150公里的科羅斯滕（Korosten） 鎮進行移動義診。參與的醫師李嘉文指出，當地民眾就診踴躍，但因藥品不涵蓋於烏國健保制度，慢性病患者常因經濟因素無法持續用藥，影響病情控制。團隊攜帶少量藥品與藥膏分送當地民眾，資源有限，僧多粥少。

除義診外，團隊亦參訪當地兒童醫院，並與烏克蘭官員及學界代表進行交流。

團隊到訪期間正值俄羅斯對基輔發動大規模空襲，28日清晨的攻擊造成至少25人喪生，包括4名兒童。其中爆炸發生地點距團員住宿地僅數公里。蔡榮聰回憶，爆炸當時發生巨響，「我被嚇醒了，因為我窗戶好像快破裂，」他一度以為是暴雨，「我打開窗戶並沒有下大雨，看到一團煙霧。」

儘管遭遇驚險，團員均安然無恙。蔡榮聰表示，這次經歷是一場「震撼教育」，更深刻體會到烏克蘭人民的堅韌。他說，攻擊發生後隔日，市區生活迅速恢復常態，「早上起來是生活如常，餐廳早上車水馬龍。」

對於外界將俄烏戰事視為台海情勢的借鏡，蔡榮聰認為，台灣尚未做好充分準備。他引用歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）協助烏克蘭成為「鋼鐵豪豬」（steel porcupine）一說，呼籲台灣應強化自我防衛能力，以因應潛在威脅。

正值俄羅斯對基輔發動大規模空襲之際，「北美洲台灣人醫師協會」再度前往烏克蘭義診，團員住宿地距離爆炸地點僅數公里。團長蔡榮聰說，希望讓烏克蘭人知道儘管飛彈打來，台灣人也是跟他們站在一起。圖為義診團從住宿房間窗外，拍下基輔市遭空襲的景象。 中央社／蔡榮聰提供
正值俄羅斯對基輔發動大規模空襲之際，「北美洲台灣人醫師協會」再度前往烏克蘭義診，團員住宿地距離爆炸地點僅數公里。團長蔡榮聰說，希望讓烏克蘭人知道儘管飛彈打來，台灣人也是跟他們站在一起。圖為義診團從住宿房間窗外，拍下基輔市遭空襲的景象。 中央社／蔡榮聰提供

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

