普亭出席中國大陸閱兵 俄羅斯大規模空襲烏克蘭

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
中國國家主席習近平(左)與俄羅斯總統普亭（右）北京會晤，稱兩國關係達高水準，圖為兩人在中南海領導層辦公大樓散步時交談。美聯社
中國國家主席習近平(左)與俄羅斯總統普亭（右）北京會晤，稱兩國關係達高水準，圖為兩人在中南海領導層辦公大樓散步時交談。美聯社

烏克蘭與波蘭今天指出，俄羅斯昨天深夜對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少4名鐵路工人受傷，並迫使波蘭緊急啟動戰機防禦。

路透社報導，這次空襲發生之際，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正在北京出席紀念二戰結束的軍事閱兵。中國國家主席習近平警告，世界正面臨「和平與戰爭之間的抉擇」。

烏克蘭官員與媒體報導，全國多地響起長達數小時警報，從基輔（Kyiv）到西部的利維夫（Lviv）與伏林（Volyn）等9州都可聽到爆炸聲響。

烏克蘭西部鄰國、也是北大西洋公約組織（NATO）成員國的波蘭，啟動本國與盟軍戰機以確保安全。

波蘭武裝部隊司令部在社群平台X發布聲明指出，「俄羅斯聯邦再度對烏克蘭境內的目標發動襲擊。」

烏克蘭國營鐵路公司在Telegram表示，位於中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）的4名鐵路工人因俄軍攻擊受傷入院，並警告由於鐵路設施受損，數十條列車路線將出現延誤。

烏克蘭緊急服務部門表示，俄軍襲擊基羅夫格勒州的茲納米安卡區（Znamianka），造成5人受傷、28棟民宅毀損。

西部城市赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）的公共交通也因空襲「嚴重受阻」。地方行政部門表示，當地發生火災並有住宅等建築受損。

俄羅斯未立即對此發表評論。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方一再否認以平民為襲擊目標。

