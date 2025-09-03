川普：對普亭極其失望 將協助減少俄烏戰爭死傷

美國總統川普今天針對俄羅斯總統普亭表達「極其失望」之意，並表示他的執政團隊計劃採取行動降低俄烏戰爭死亡人數，但未說明細節。

綜合法新社和路透社報導，自8月在阿拉斯加州會見普亭（Vladimir Putin）以來，川普（DonaldTrump）持續推動這位俄國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會談。然而，俄方反而卻加強攻擊烏克蘭的力道。

川普在廣播節目被問及是否有遭普亭背叛的感覺，告訴保守派評論家詹寧斯（Scott Jennings）說：「我對總統普亭極其失望，我可以這麼說。」他說：「我們有很好的交情，我非常失望。」

然而，川普並沒有說明俄羅斯是否會面臨任何後果，即便他不久前要求俄烏於兩星期內達成和平協議，而這個期限即將於本週稍晚到期。

他表示自己會「做些什麼來幫助民眾生存下去」，但沒有具體說明細節。

不久後在橢圓形辦公室時，問及他近期是否曾與普亭通過話，川普回答說：「我得知某些非常有意思的事，我想諸位未來幾天就會知曉了。」

他補充說，如果普亭和澤倫斯基未能會面、終結自2022年開打迄今的俄烏戰爭，將會引發「後果」。

另一方面，至於普亭昨天在北京會見中國國家主席習近平，並將出席大型閱兵式一事，川普表示對俄中可能形成的聯盟並不擔心。

被問及是否擔心中俄結盟對抗美國？川普回答「一點都不擔心」，接著表示「我們有全球最強大的軍隊，而且強很多。他們絕對不會對我們動武。相信我。」