快訊

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

賴總統再提終戰80周年 暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

川普：對普亭極其失望 將協助減少俄烏戰爭死傷

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天針對俄羅斯總統普亭表達「極其失望」之意，並表示他的執政團隊計劃採取行動降低俄烏戰爭死亡人數，但未說明細節。

綜合法新社和路透社報導，自8月在阿拉斯加州會見普亭（Vladimir Putin）以來，川普（DonaldTrump）持續推動這位俄國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會談。然而，俄方反而卻加強攻擊烏克蘭的力道。

川普在廣播節目被問及是否有遭普亭背叛的感覺，告訴保守派評論家詹寧斯（Scott Jennings）說：「我對總統普亭極其失望，我可以這麼說。」他說：「我們有很好的交情，我非常失望。」

然而，川普並沒有說明俄羅斯是否會面臨任何後果，即便他不久前要求俄烏於兩星期內達成和平協議，而這個期限即將於本週稍晚到期。

他表示自己會「做些什麼來幫助民眾生存下去」，但沒有具體說明細節。

不久後在橢圓形辦公室時，問及他近期是否曾與普亭通過話，川普回答說：「我得知某些非常有意思的事，我想諸位未來幾天就會知曉了。」

他補充說，如果普亭和澤倫斯基未能會面、終結自2022年開打迄今的俄烏戰爭，將會引發「後果」。

另一方面，至於普亭昨天在北京會見中國國家主席習近平，並將出席大型閱兵式一事，川普表示對俄中可能形成的聯盟並不擔心。

被問及是否擔心中俄結盟對抗美國？川普回答「一點都不擔心」，接著表示「我們有全球最強大的軍隊，而且強很多。他們絕對不會對我們動武。相信我。」

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

網上瘋傳死訊 川普：兩天沒出現就被說出問題

美股走低怪法院判決 川普：美國沒有關稅會淪第三國家

川普與關稅不確定性促投資人急尋避風港 歐股收低

川普面臨「內外」期限壓力 避免聯邦政府停擺、關稅訴訟、俄烏和談等

相關新聞

「入侵歐洲是歇斯底里」普亭會斯洛伐克總理 稱從未反對烏國入歐盟

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天聲稱莫斯科從未反對烏克蘭加入歐洲聯盟，並認為在確保俄羅斯與烏克蘭安全的...

專家：普亭藉川普擺脫全球孤立 烏克蘭戰爭「甚至不存在」

俄羅斯總統普亭3年前出席歐亞主要政治和安全組織的年度峰會時，顯得孤立無援，地位岌岌可危，但紐約時報分析指出，普亭的情勢已...

俄羅斯對烏克蘭野心不止四州？總參謀長講話背後地圖曝線索

烏克蘭媒體指出，俄羅斯國防部8月30日發布的一則影像中，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimo...

俄國不停火，烏女當自強！女工自組無人機生產線

一群女性正低頭專注於桌前，將零件逐一組合成無人機。對她們來說，這不只是一份工作，更是一種在戰爭中生存與抵抗的方式。

前國會議長遇刺身亡 烏克蘭懷疑俄羅斯涉案

烏克蘭官員今天表示，在逮捕一名嫌犯後，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。不過，烏...

普亭會厄多安 讚土耳其努力調解烏克蘭戰事

俄羅斯總統普亭今天在中國與土耳其總統厄多安會面時，讚揚土耳其嘗試調解烏克蘭戰事所付出的努力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。