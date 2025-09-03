俄國占領札波羅熱核電廠 烏克蘭稱不接受此舉合法化

中央社／ 基輔2日綜合外電報導

烏克蘭外交部今天表示，基輔絕不同意將俄羅斯對札波羅熱核電廠的占領行為合法化，強調俄軍立即撤離，才是確保這座核電廠安全無虞的唯一方式。

路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）出訪中國期間，發表談話說俄方願意在這座核電廠與美國合作。烏克蘭外交部在聲明中並未直接回應此事。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭不久後，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）就遭到俄軍控制。

烏國外交部強調：「札波羅熱核電廠現在是、將來也一直會是烏克蘭主權領土不可分割的一部分。俄羅斯任何試圖質疑此一事實的行為，在法律上是無效的，在政治上也毫無意義。」

聲明還說：「恢復核能安全的唯一途徑，就是俄羅斯軍隊與相關人員立即全面撤離札波羅熱核電廠。」

