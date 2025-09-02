普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

快訊

德國之聲／ 德國之聲
美國總統川普上月與普亭在阿拉斯加會晤後表示，他認為普亭「厭倦」烏克蘭戰爭，但是否能實現和平、結束歐洲這場二戰以來最血腥的戰爭，仍有待觀察。

烏克蘭以及西歐大國領導人已表示，不認為普亭對於實現烏克蘭和平的態度是認真的。烏克蘭及歐洲領導人警告，一旦俄羅斯贏得烏克蘭戰爭，普亭可能進而攻擊歐洲以及美國領導的北約軍事聯盟。

正在訪華的普亭則駁斥上述說法，稱之為「恐怖故事」和「歇斯底里」。普亭稱，俄羅斯是被迫在烏克蘭採取行動，是由於西方企圖借助北約奪取整個蘇聯解體後的地區。

普亭在中國與斯洛伐克總理菲佐會晤時表示：「對於烏克蘭的歐盟成員國身份，我們從未反對。至於北約，則是另一碼事。「我們在此的立場是眾所周知的：我們認為這對我們不可接受。」

對於烏克蘭實現和平來說，如何確立一個安全保障──在美國和西歐國家的支持之下，這是最困難的障礙之一。

烏克蘭表示，俄羅斯無權決定基輔能否加入北約，北約也作出類似表態。1949年成立的北約旨在對抗來自蘇聯的威脅。

普亭稱，在8月15日與川普的峰會上討論了烏克蘭安全事宜。「如果衝突結束，有一些確保烏克蘭安全的選項」，他說道。「在我看來似乎有機會達成共識。」

普亭還表示，俄羅斯願與美國在扎波羅熱核電站合作。這是歐洲最大的核電站。2022年3月，俄羅斯在入侵烏克蘭後不久奪取了該核電站。

「我們可以與美國伙伴在扎波羅熱核電站合作」，普亭說道，並補充說曾與華盛頓間接討論過此事，他甚至願意與烏克蘭在該核電站合作。

