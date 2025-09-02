「入侵歐洲是歇斯底里」普亭會斯洛伐克總理 稱從未反對烏國入歐盟

快訊

中央社／ 北京2日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（右）與斯洛伐克總理費佐（左）於中國大陸會晤。 路透社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天聲稱莫斯科從未反對烏克蘭加入歐洲聯盟，並認為在確保俄羅斯與烏克蘭安全的問題上，有可能找到共識。

在與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）於中國會晤時，普亭並且批評歐洲領導人聲稱俄羅斯未來可能進一步入侵歐洲的說法是「歇斯底里」與「恐怖故事」。

談及2022年的烏克蘭情勢，普亭稱俄羅斯是被迫作出反應，因為西方在北約支持下，企圖「吞併整個後蘇聯空間」，對莫斯科安全構成威脅。

普亭表示：「至於烏克蘭加入歐盟一事，我們從未反對過。」「但若是北約，那就是另一回事了。」

普亭還提到，他已於8月15日在阿拉斯加舉行的峰會上，與美國總統川普討論過烏克蘭的安全問題。

他說：「若衝突結束，烏克蘭的安全有多種保障方式。在這方面，我認為有機會找到共識。」

他強調，任何解決烏克蘭衝突的協議都不能以犧牲莫斯科的安全為代價。

普亭指出：「當然，如何確保安全是烏克蘭自己的決定。但這種安全…不能以其他國家的安全為代價，特別是不能犧牲俄羅斯聯邦的安全。」

在此同時，普亭讚揚斯洛伐克在國際關係上「獨立自主」的立場。

普亭對費佐表示：「我們高度重視您和您的團隊、貴國政府所奉行的獨立外交政策。」

普亭並建議費佐切斷對烏克蘭的天然氣供應。

費佐是唯一出席北京二戰紀念活動的歐盟成員國領導人。費佐以親俄立場聞名，多次公開批評基輔，並阻撓歐盟對莫斯科的部分制裁，理由是制裁威脅斯洛伐克的能源安全。

