烏克蘭戰火中開學 哈爾科夫孩童赴地下學校上課
烏克蘭於今天展開新學年，在俄羅斯全面入侵逾3年半後，烏國家長盼望子女能正常上課的同時，出於安全考量，選擇把孩子送到位於地底下的學校。
路透社報導，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）經常成為俄軍襲擊目標，當地約有1萬7000名孩童將前往設在地底下的學校就讀。這類學校目前已有7所在營運，更多即將啟用。
哈爾科夫居民波舍爾吉娜（Anastasia Pochergina）說：「我的孩子是一年級學生，今天第一天上學，這是一所位於地下的學校。」
她談到：「學校位於地下3樓，我們被告知這是哈爾科夫（在地面下）最深的學校。這就是為何我相信學校很安全。我們原本沒想到今年有可能開學，但作為家長，我迫切希望我的孩子能正常上學。」
老師敦促抵達學校的人趕緊進入室內，然後孩子們手牽手走下樓梯。
哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，明年預計再啟用3所學校；哈爾科夫地鐵有6站已改裝為教室，好讓孩童的生活恢復些許正常。
6歲的楊波爾絲卡（Maria Yampolska）開心分享自己在教室裡畫畫跟玩耍的第一天。
當被問及這裡與幼兒園有何差別，她直率回答：「因為戰爭，我從來沒有去幼兒園。」
