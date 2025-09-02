快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

烏克蘭戰火中開學 哈爾科夫孩童赴地下學校上課

中央社／ 哈爾科夫1日綜合外電報導

烏克蘭於今天展開新學年，在俄羅斯全面入侵逾3年半後，烏國家長盼望子女能正常上課的同時，出於安全考量，選擇把孩子送到位於地底下的學校。

路透社報導，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）經常成為俄軍襲擊目標，當地約有1萬7000名孩童將前往設在地底下的學校就讀。這類學校目前已有7所在營運，更多即將啟用。

哈爾科夫居民波舍爾吉娜（Anastasia Pochergina）說：「我的孩子是一年級學生，今天第一天上學，這是一所位於地下的學校。」

她談到：「學校位於地下3樓，我們被告知這是哈爾科夫（在地面下）最深的學校。這就是為何我相信學校很安全。我們原本沒想到今年有可能開學，但作為家長，我迫切希望我的孩子能正常上學。」

老師敦促抵達學校的人趕緊進入室內，然後孩子們手牽手走下樓梯。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，明年預計再啟用3所學校；哈爾科夫地鐵有6站已改裝為教室，好讓孩童的生活恢復些許正常。

6歲的楊波爾絲卡（Maria Yampolska）開心分享自己在教室裡畫畫跟玩耍的第一天。

當被問及這裡與幼兒園有何差別，她直率回答：「因為戰爭，我從來沒有去幼兒園。」

教室 烏克蘭 俄羅斯 幼兒園 俄烏戰爭

延伸閱讀

新生兒腸病毒重症增2例 疾管署示警開學後疫情

新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

打造友善校園 開學第2天台南出手「停！聽！看！」

開學闖關 新北汐止東山國小學童體驗生態、樂活、童玩趣

相關新聞

專家：普亭藉川普擺脫全球孤立 烏克蘭戰爭「甚至不存在」

俄羅斯總統普亭3年前出席歐亞主要政治和安全組織的年度峰會時，顯得孤立無援，地位岌岌可危，但紐約時報分析指出，普亭的情勢已...

俄羅斯對烏克蘭野心不止四州？總參謀長講話背後地圖曝線索

烏克蘭媒體指出，俄羅斯國防部8月30日發布的一則影像中，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimo...

俄國不停火，烏女當自強！女工自組無人機生產線

一群女性正低頭專注於桌前，將零件逐一組合成無人機。對她們來說，這不只是一份工作，更是一種在戰爭中生存與抵抗的方式。

前國會議長遇刺身亡 烏克蘭懷疑俄羅斯涉案

烏克蘭官員今天表示，在逮捕一名嫌犯後，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。不過，烏...

普亭會厄多安 讚土耳其努力調解烏克蘭戰事

俄羅斯總統普亭今天在中國與土耳其總統厄多安會面時，讚揚土耳其嘗試調解烏克蘭戰事所付出的努力

普亭上合會演說！狂嗆西方導致俄烏戰 預告說明阿拉斯加會川普成果

南華早報報導，俄羅斯總統普亭9月1日在上海合作組織（SCO）峰會發表談話，談及烏克蘭戰爭與和平協議。他重複俄方論述，稱戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。