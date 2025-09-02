南韓情報機構：約2000名北韓士兵在俄烏戰爭中陣亡

快訊

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

根據聽取簡報的一名南韓國會議員，國家情報院（National IntelligenceService）今天估計，北韓派往協助俄羅斯烏克蘭作戰的士兵已有大約2000人在戰爭中陣亡。

南韓國會議員李成權（Lee Seong-kweun，音譯）聽取簡報後告訴記者，國家情報院今年4月曾表示陣亡人數至少有600人，但根據最新評估已達約2000人。

南韓及西方情報機構指出，2024年北韓向俄羅斯派遣超過1萬名士兵，主要部署在庫斯克州（Kursk），同時還提供火砲彈藥、飛彈以及遠程火箭系統。

李成權說，國家情報院現行評估認為，平壤正計劃進一步派遣6000名士兵與工兵至俄羅斯，其中1000人已抵達。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今年稍早曾表示，北韓將派遣工兵和排雷兵至庫斯克州。

北韓直到今年4月才首次承認曾派遣部隊支援俄羅斯對烏克蘭作戰，並承認其士兵已有戰死。

自那之後，北韓領導人金正恩曾會見在俄烏戰爭中陣亡士兵的家屬，向他們表達慰問之意。

去年，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）罕見訪問北韓期間，雙方簽署了一份軍事協議，其中包括「共同防禦條款」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

