法將主辦線上峰會 召集30國討論烏克蘭戰後安全保障

法國將於4日主辦以線上為主、約30國參與的會議，討論各國在與俄羅斯達成和平協議後，如何為烏克蘭提供安全支持。

路透社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）辦公室今天發表聲明表示：「繼8月18日在華盛頓舉行的歐美會談之後，國家元首與政府首腦將討論近期針對烏克蘭安全保障所做的工作，並檢視俄羅斯持續拒絕和平的後果。」

法國與英國今年2月主導組建的軍援烏克蘭「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），數月來已在不同層級進行會談，試圖規劃戰後烏克蘭能獲得哪些軍事支援，以防俄羅斯再次發動攻擊。

近幾個月這些努力陷入停滯，各國表示，歐洲對烏克蘭扮演的軍事角色，都需要美國的安全保障作為後盾，但川普政府一直以來幾乎沒有表示願意提供此類支持。

外交官表示，4日的會議將回顧各國軍方近日的規劃，也會對川普強調，自他8月與俄羅斯總統蒲亭會面以來，在舉行蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基之間的直接對話方面，沒有任何進展。

澤倫斯基預計4日前來巴黎，但大多數領袖預計仍會以線上方式與會。目前不清楚美國是否出席，不過外交官表示，華府至少會在事後聽取簡報。

澤倫斯基在社群平台X發文，感謝馬克宏「堅定支持」。他並在Telegram表示，已與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）就協調行動進行對話。