聽新聞
0:00 / 0:00
俄羅斯對烏克蘭野心不止四州？總參謀長講話背後地圖曝線索
烏克蘭媒體指出，俄羅斯國防部8月30日發布的一則影像中，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）座位背後懸掛一幅地圖，似乎暗示莫斯科有意進一步擴張，將目標指向敖德薩與哈爾科夫兩州。
格拉西莫夫當時就俄軍春夏戰役發表講話，聲稱俄軍正幾乎沿著全線持續對烏克蘭發動攻勢，並掌握「戰略主動權」。儘管正在進行和談，他表示俄軍仍會在前線繼續作戰，並對烏克蘭城市發動大規模打擊，而該地圖清楚出現在他斜後方的牆上。
基輔獨立報指出，儘管莫斯科公開堅持要完全控制頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱州，但這張地圖卻顯示，版圖可能延伸至敖德薩與哈爾科夫，兩地此前並未列入俄方公開的要求。另有網友觀察到，這張地圖還將烏南的尼古拉耶夫（Mykolaiv）劃入俄方勢力範圍。
俄羅斯目前僅佔據哈爾科夫州約4%的地區，而敖德薩州仍完全由烏克蘭控制。若同時占領這兩地，俄羅斯將掌握烏克蘭的黑海沿岸、主要交通樞紐及工業中心，這也是莫斯科的長期戰略目標。然而，要真正實現對敖德薩與哈爾科夫的占領，恐怕仍需相當長時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言