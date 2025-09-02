快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯對烏克蘭野心不止四州？總參謀長講話背後地圖曝線索

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國防部8月30日發布武裝部隊總參謀長格拉西莫夫講話影像，但牆上地圖（紅圈）似乎暗示，莫斯科有意進一步擴張。照片擷取自 X / PKikos
俄羅斯國防部8月30日發布武裝部隊總參謀長格拉西莫夫講話影像，但牆上地圖（紅圈）似乎暗示，莫斯科有意進一步擴張。照片擷取自 X / PKikos

烏克蘭媒體指出，俄羅斯國防部8月30日發布的一則影像中，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）座位背後懸掛一幅地圖，似乎暗示莫斯科有意進一步擴張，將目標指向敖德薩與哈爾科夫兩州。

格拉西莫夫當時就俄軍春夏戰役發表講話，聲稱俄軍正幾乎沿著全線持續對烏克蘭發動攻勢，並掌握「戰略主動權」。儘管正在進行和談，他表示俄軍仍會在前線繼續作戰，並對烏克蘭城市發動大規模打擊，而該地圖清楚出現在他斜後方的牆上。

基輔獨立報指出，儘管莫斯科公開堅持要完全控制頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱州，但這張地圖卻顯示，版圖可能延伸至敖德薩與哈爾科夫，兩地此前並未列入俄方公開的要求。另有網友觀察到，這張地圖還將烏南的尼古拉耶夫（Mykolaiv）劃入俄方勢力範圍。

俄羅斯目前僅佔據哈爾科夫州約4%的地區，而敖德薩州仍完全由烏克蘭控制。若同時占領這兩地，俄羅斯將掌握烏克蘭的黑海沿岸、主要交通樞紐及工業中心，這也是莫斯科的長期戰略目標。然而，要真正實現對敖德薩與哈爾科夫的占領，恐怕仍需相當長時間。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

中共明日閱兵 天安門城樓將首現中俄朝領導人同框畫面

「北約必須停止東擴」普亭上合峰會籲：要為烏找到解決方案 須消除危機的根源

國家和平指數 冰島連17年稱冠 俄羅斯墊底 烏克蘭倒數第2

相關新聞

俄國不停火，烏女當自強！女工自組無人機生產線

一群女性正低頭專注於桌前，將零件逐一組合成無人機。對她們來說，這不只是一份工作，更是一種在戰爭中生存與抵抗的方式。

俄羅斯對烏克蘭野心不止四州？總參謀長講話背後地圖曝線索

烏克蘭媒體指出，俄羅斯國防部8月30日發布的一則影像中，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimo...

前國會議長遇刺身亡 烏克蘭懷疑俄羅斯涉案

烏克蘭官員今天表示，在逮捕一名嫌犯後，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。不過，烏...

普亭會厄多安 讚土耳其努力調解烏克蘭戰事

俄羅斯總統普亭今天在中國與土耳其總統厄多安會面時，讚揚土耳其嘗試調解烏克蘭戰事所付出的努力

普亭上合會演說！狂嗆西方導致俄烏戰 預告說明阿拉斯加會川普成果

南華早報報導，俄羅斯總統普亭9月1日在上海合作組織（SCO）峰會發表談話，談及烏克蘭戰爭與和平協議。他重複俄方論述，稱戰...

烏克蘭安全保障 金融時報：多國維和美國允當後盾

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩在今天刊登的訪談中指出，歐洲正在為多國部隊部署烏克蘭而擘劃「相當精確計畫」，並說這是將獲美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。