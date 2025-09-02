俄羅斯對烏克蘭野心不止四州？總參謀長講話背後地圖曝線索

烏克蘭媒體指出，俄羅斯國防部8月30日發布的一則影像中，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）座位背後懸掛一幅地圖，似乎暗示莫斯科有意進一步擴張，將目標指向敖德薩與哈爾科夫兩州。

格拉西莫夫當時就俄軍春夏戰役發表講話，聲稱俄軍正幾乎沿著全線持續對烏克蘭發動攻勢，並掌握「戰略主動權」。儘管正在進行和談，他表示俄軍仍會在前線繼續作戰，並對烏克蘭城市發動大規模打擊，而該地圖清楚出現在他斜後方的牆上。

基輔獨立報指出，儘管莫斯科公開堅持要完全控制頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱州，但這張地圖卻顯示，版圖可能延伸至敖德薩與哈爾科夫，兩地此前並未列入俄方公開的要求。另有網友觀察到，這張地圖還將烏南的尼古拉耶夫（Mykolaiv）劃入俄方勢力範圍。

Russia today let slip its real "peace plan"



Chief of its General Staff, Valery Gerasimov, displayed this map. It shows the Mykolaiv and Odesa regions as part of territory controlled by the Terrorist State.



It was probably deliberate to mock Trump and threaten Zelenskyy. pic.twitter.com/wqWVtcvgZr — Tim White (@TWMCLtd) 2025年9月1日

俄羅斯目前僅佔據哈爾科夫州約4%的地區，而敖德薩州仍完全由烏克蘭控制。若同時占領這兩地，俄羅斯將掌握烏克蘭的黑海沿岸、主要交通樞紐及工業中心，這也是莫斯科的長期戰略目標。然而，要真正實現對敖德薩與哈爾科夫的占領，恐怕仍需相當長時間。