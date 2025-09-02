美國促進和談期間 俄國8月對烏克蘭無人機攻擊銳減

中央社／ 基輔1日綜合外電報導

根據烏克蘭空軍今天發布的法新社所做數據分析，8月期間俄羅斯對烏克蘭發動的長程無人機打擊大幅減少。當時國際間為了促成俄烏停戰舉行了多場備受矚目會談，但未有成果。

法新社報導，今天公布的資料顯示，俄羅斯8月對烏克蘭發動的夜間攻擊共出動4132架長程無人機，比7月少了34%，當時是創下歷來單月最高紀錄。

美國總統川普（Donald Trump）8月依序在美國會晤了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），但這些會談都未替和平取得任何突破。

法新社的分析僅根據烏克蘭空軍每日上午發布的官方通報，並非涵蓋每1場俄軍攻擊。

儘管8月俄羅斯對烏克蘭的無人機攻擊數量整體來說減少，但仍造成數十位平民身亡。

例如8月28日，俄軍對烏克蘭首都基輔發動全面侵烏以來最嚴重無人機與飛彈攻擊事件之一，造成25人喪生，大多是1棟住宅大樓的居民。

自從莫斯科2022年2月對烏克蘭發動全面戰爭、引爆歐洲自第二次世界大戰以來死亡人數最多的衝突後，幾乎每晚都對烏克蘭境內進行無人機或飛彈攻擊。

今年5月以來，俄羅斯甚至每晚都對烏克蘭發動長程無人機攻擊，無1日中斷。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

疑似俄羅斯出手 歐盟領導人專機遭GPS信號干擾攻擊

宏齊因無人機應用 連兩日開盤即漲停

防範無人機違規飛行 基隆港配置7支干擾器排除侵擾

國防部採購大案與非紅商機奏效 無人機台廠注入動能

相關新聞

前國會議長遇刺身亡 烏克蘭懷疑俄羅斯涉案

烏克蘭官員今天表示，在逮捕一名嫌犯後，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。不過，烏...

普亭會厄多安 讚土耳其努力調解烏克蘭戰事

俄羅斯總統普亭今天在中國與土耳其總統厄多安會面時，讚揚土耳其嘗試調解烏克蘭戰事所付出的努力

普亭上合會演說！狂嗆西方導致俄烏戰 預告說明阿拉斯加會川普成果

南華早報報導，俄羅斯總統普亭9月1日在上海合作組織（SCO）峰會發表談話，談及烏克蘭戰爭與和平協議。他重複俄方論述，稱戰...

烏克蘭安全保障 金融時報：多國維和美國允當後盾

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩在今天刊登的訪談中指出，歐洲正在為多國部隊部署烏克蘭而擘劃「相當精確計畫」，並說這是將獲美...

烏克蘭頻襲俄羅斯能源設施 澤倫斯基：擬再深入打擊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏方計劃再次深入打擊俄羅斯。過去數週以來，烏克蘭加...

俄羅斯無人機夜襲4座電力設施 烏克蘭敖德薩數萬用戶停電

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）州長基佩爾和能源公司DTEK指出，俄羅斯於夜間發動無人機攻勢，破壞首府敖德薩市附近4座電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。