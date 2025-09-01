快訊

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

最強7月！國銀對六大產業放款突暴衝超額達標 發生什麼事？

聽新聞
0:00 / 0:00

前國會議長遇刺身亡 烏克蘭懷疑俄羅斯涉案

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
烏克蘭逮捕一名嫌犯，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。 歐新社
烏克蘭逮捕一名嫌犯，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。 歐新社

烏克蘭官員今天表示，在逮捕一名嫌犯後，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。不過，烏克蘭官員目前並未提出具體證據。

路透社報導，烏克蘭國家警察局局長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）表示，嫌犯裝扮成快遞員，於8月30日在利維夫市（Lviv）展開刺殺行動，朝帕魯比開槍8次。

維赫夫斯基在臉書上寫道：「他花了很長時間準備、觀察、計劃，最後扣下扳機…其中有俄羅斯的介入。」維赫夫斯基並未提供相關證據。

俄羅斯尚未就帕魯比遇害案發表評論。目前也沒有任何組織聲稱犯案。

烏克蘭國家安全局（SBU）利維夫州分局局長奧尼申科（Vadym Onyshchenko）指出，有跡象顯示本案屬於買凶殺人。

奧尼申科在聲明中稱，依內部情報，俄羅斯聯邦安全部門可能參與策劃這起暗殺案。

根據烏克蘭檢察總長辦公室，嫌犯是一名52歲男子，為利維夫市市民。

帕魯比曾於2016年4月至2019年8月間擔任烏克蘭國會議長。在此之前，帕魯比於2013年至2014年帶領民眾發起主張親歐的抗議運動，促成時任親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）下台。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

中俄印領導人亮相上合峰會 北京彰顯地區核心地位

莫迪與普亭會晤 盼俄烏戰爭盡快結束

疑似俄羅斯出手 歐盟領導人專機遭GPS信號干擾攻擊

印尼總統取消出席上合峰會 陸外交部：理解並尊重

相關新聞

前國會議長遇刺身亡 烏克蘭懷疑俄羅斯涉案

烏克蘭官員今天表示，在逮捕一名嫌犯後，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。不過，烏...

普亭會厄多安 讚土耳其努力調解烏克蘭戰事

俄羅斯總統普亭今天在中國與土耳其總統厄多安會面時，讚揚土耳其嘗試調解烏克蘭戰事所付出的努力

普亭上合會演說！狂嗆西方導致俄烏戰 預告說明阿拉斯加會川普成果

南華早報報導，俄羅斯總統普亭9月1日在上海合作組織（SCO）峰會發表談話，談及烏克蘭戰爭與和平協議。他重複俄方論述，稱戰...

烏克蘭安全保障 金融時報：多國維和美國允當後盾

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩在今天刊登的訪談中指出，歐洲正在為多國部隊部署烏克蘭而擘劃「相當精確計畫」，並說這是將獲美...

烏克蘭頻襲俄羅斯能源設施 澤倫斯基：擬再深入打擊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏方計劃再次深入打擊俄羅斯。過去數週以來，烏克蘭加...

俄羅斯無人機夜襲4座電力設施 烏克蘭敖德薩數萬用戶停電

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）州長基佩爾和能源公司DTEK指出，俄羅斯於夜間發動無人機攻勢，破壞首府敖德薩市附近4座電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。