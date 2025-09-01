前國會議長遇刺身亡 烏克蘭懷疑俄羅斯涉案

烏克蘭官員今天表示，在逮捕一名嫌犯後，他們懷疑俄羅斯與前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇害有關。不過，烏克蘭官員目前並未提出具體證據。

路透社報導，烏克蘭國家警察局局長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）表示，嫌犯裝扮成快遞員，於8月30日在利維夫市（Lviv）展開刺殺行動，朝帕魯比開槍8次。

維赫夫斯基在臉書上寫道：「他花了很長時間準備、觀察、計劃，最後扣下扳機…其中有俄羅斯的介入。」維赫夫斯基並未提供相關證據。

俄羅斯尚未就帕魯比遇害案發表評論。目前也沒有任何組織聲稱犯案。

烏克蘭國家安全局（SBU）利維夫州分局局長奧尼申科（Vadym Onyshchenko）指出，有跡象顯示本案屬於買凶殺人。

奧尼申科在聲明中稱，依內部情報，俄羅斯聯邦安全部門可能參與策劃這起暗殺案。

根據烏克蘭檢察總長辦公室，嫌犯是一名52歲男子，為利維夫市市民。

帕魯比曾於2016年4月至2019年8月間擔任烏克蘭國會議長。在此之前，帕魯比於2013年至2014年帶領民眾發起主張親歐的抗議運動，促成時任親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）下台。