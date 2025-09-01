普亭會厄多安 讚土耳其努力調解烏克蘭戰事

快訊

中央社／ 天津1日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（右）今天在中國與土耳其總統厄多安（左）會面。（路透資料照片）

俄羅斯總統普亭今天在中國與土耳其總統厄多安會面時，讚揚土耳其嘗試調解烏克蘭戰事所付出的努力。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）在上海合作組織峰會場邊與厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會談時表示：「我相信，未來還是會非常需要土耳其在這些議題上發揮特殊作用。」

普亭補充道，在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行的3輪俄烏直接談判，已在人道事務方面取得若干進展。

不過，這些談判尚未帶來實質突破，至今僅促成俄烏交換戰俘與陣亡將士遺體。

路透社報導，土耳其總統府表示，厄多安今天告訴普亭，土耳其致力為烏克蘭戰爭尋求公正且持久的解決方案。

厄多安還說，在伊斯坦堡舉行的俄烏雙方會談對和平進程有益。

根據土耳其總統府聲明，厄多安與普亭今天也討論了俄土雙邊關係、亞塞拜然與亞美尼亞的和平進程、以色列對加薩（Gaza）的攻擊、敘利亞局勢發展等議題。

