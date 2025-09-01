普亭為俄侵烏辯護 將烏克蘭危機歸咎西方

俄羅斯總統蒲亭今天在上海合作組織峰會中，試圖為其對烏克蘭的軍事行動辯護，並將這場已持續3年半、造成數以萬計人喪生，並重創烏東大部分地區的衝突歸咎西方。

綜合法新社和路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在中國天津舉行的上合組織峰會說：「這場危機並非起因於俄羅斯進攻烏克蘭，而是源自於烏克蘭發生一場由西方支持和挑起的政變。」

他說：「釀成這場危機的第2個原因，是西方不斷嘗試將烏克蘭拉進北大西洋公約組織（NATO）。」

蒲亭在上合組織峰會還說，他和美國總統川普在8月高峰會期間達成的共識，為解決烏克蘭危機開闢一條道路。

他說：「在這方面，我們高度讚賞中國和印度為推動解決烏克蘭危機所作出的努力和提議。」

他還說：「我也希望俄、美兩國最近在阿拉斯加峰會中達成的共識，能對實現這項目標有所助益。」