普亭為俄侵烏辯護 將烏克蘭危機歸咎西方

中央社／ 天津1日綜合外電報導

俄羅斯總統蒲亭今天在上海合作組織峰會中，試圖為其對烏克蘭的軍事行動辯護，並將這場已持續3年半、造成數以萬計人喪生，並重創烏東大部分地區的衝突歸咎西方。

綜合法新社和路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在中國天津舉行的上合組織峰會說：「這場危機並非起因於俄羅斯進攻烏克蘭，而是源自於烏克蘭發生一場由西方支持和挑起的政變。」

他說：「釀成這場危機的第2個原因，是西方不斷嘗試將烏克蘭拉進北大西洋公約組織（NATO）。」

蒲亭在上合組織峰會還說，他和美國總統川普在8月高峰會期間達成的共識，為解決烏克蘭危機開闢一條道路。

他說：「在這方面，我們高度讚賞中國和印度為推動解決烏克蘭危機所作出的努力和提議。」

他還說：「我也希望俄、美兩國最近在阿拉斯加峰會中達成的共識，能對實現這項目標有所助益。」

普亭上合會演說！狂嗆西方導致俄烏戰 預告說明阿拉斯加會川普成果

南華早報報導，俄羅斯總統普亭9月1日在上海合作組織（SCO）峰會發表談話，談及烏克蘭戰爭與和平協議。他重複俄方論述，稱戰...

烏克蘭安全保障 金融時報：多國維和美國允當後盾

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩在今天刊登的訪談中指出，歐洲正在為多國部隊部署烏克蘭而擘劃「相當精確計畫」，並說這是將獲美...

烏克蘭頻襲俄羅斯能源設施 澤倫斯基：擬再深入打擊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏方計劃再次深入打擊俄羅斯。過去數週以來，烏克蘭加...

俄羅斯無人機夜襲4座電力設施 烏克蘭敖德薩數萬用戶停電

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）州長基佩爾和能源公司DTEK指出，俄羅斯於夜間發動無人機攻勢，破壞首府敖德薩市附近4座電...

影／25秒連開8槍！烏克蘭前議長遭行刑式槍殺畫面曝 凶嫌扮外送員尾隨

烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）30日在西部城市利維夫（Lviv）遇刺身亡，槍手仍在...

馬克宏、梅爾茨 擔心川普又被普亭耍了

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)29日警告，美國總統川普可能「又被(俄國總統)普亭耍了」；川普向普亭提出...

