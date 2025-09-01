普亭上合會演說！狂嗆西方導致俄烏戰 預告說明阿拉斯加會川普成果

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統9月1日出席上海合作組織峰會。歐新社
俄羅斯總統9月1日出席上海合作組織峰會。歐新社

南華早報報導，俄羅斯總統普亭9月1日在上海合作組織（SCO）峰會發表談話，談及烏克蘭戰爭與和平協議。他重複俄方論述，稱戰爭起因於西方在基輔策動的政變，並強調若要達成和平協議，必須先消除衝突根源。

為期兩天的上合會8月31日在天津揭幕，超過20位國家元首與政府首腦出席，包括普亭、印度總理莫迪、白俄羅斯總統盧卡申科等，受到國際高度關注。

根據俄羅斯塔斯社（Tass）報導，普亭在9月1日峰會演說中指出，聯合國的原則至今依然正確且不可動搖，而上合組織是推動真正多邊主義的重要引擎，並直言歐洲中心與歐洲–大西洋模式已經過時。

談及烏克蘭問題時，普亭表示，危機「並非源於俄羅斯的攻擊」，而是西方在基輔策動政變所致。他透露，將向上合組織成員說明7月在阿拉斯加與美國總統川普會談的成果，並期望相關共識能為烏克蘭和平開啟道路。

普亭同時強調，西方試圖將烏克蘭納入北約，「對俄羅斯安全構成直接威脅」。

在和平協議方面，普亭表示，俄羅斯重視中國、印度及其他戰略夥伴為推動烏克蘭危機解決所提出的努力與方案。他重申，若要實現長期且可持續的解決，必須徹底排除衝突根源。

最後，普亭總結表示，有信心11月於莫斯科舉行的政府首腦會議上，將會詳細討論本次峰會所達成協議的落實情況，並向即將接任輪值主席國的吉爾吉斯表達祝賀。

分析人士指出，莫斯科意在藉此峰會展現自身並未在外交上被孤立；至於北京，則試圖在烏克蘭問題上保持平衡，一方面重申與俄羅斯的夥伴關係，另一方面避免在俄烏戰爭中顯得完全倒向俄方。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

