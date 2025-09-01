快訊

烏克蘭安全保障 金融時報：多國維和美國允當後盾

中央社／ 布魯塞爾31日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩。 歐新社
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩在今天刊登的訪談中指出，歐洲正在為多國部隊部署烏克蘭而擘劃「相當精確計畫」，並說這是將獲美國支持的衝突後安全保障其中一環。

英國「金融時報」（Financial Times）今天刊登范德賴恩（Ursula von der Leyen）在這項訪談中說：「川普總統再次向我們保證，會有美國的部署作為後盾的一環…那非常明確而且一再得到確認。」

根據《金融時報》今天刊出的這篇訪談，范德賴恩說道：「川普總統再次向我們保證，美方將會派兵提供後盾…這點非常明確，並且已一再得到確認。」

路透社引述報導指出，在美國以管制和指揮體系，並且投入情報和偵察資源等援助的支持之下，上述部署可能涵蓋數以萬計歐洲為首部隊。同時，相關安排上個月已在川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲領導高層的會議中達成共識。

金融時報引述3位外交官報導，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請下，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）和范德賴恩等歐洲領袖可望於9月4日在巴黎會面，繼續就烏克蘭議題展開高層會商。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

