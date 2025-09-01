烏克蘭安全保障 金融時報：多國維和美國允當後盾
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩在今天刊登的訪談中指出，歐洲正在為多國部隊部署烏克蘭而擘劃「相當精確計畫」，並說這是將獲美國支持的衝突後安全保障其中一環。
英國「金融時報」（Financial Times）今天刊登范德賴恩（Ursula von der Leyen）在這項訪談中說：「川普總統再次向我們保證，會有美國的部署作為後盾的一環…那非常明確而且一再得到確認。」
根據《金融時報》今天刊出的這篇訪談，范德賴恩說道：「川普總統再次向我們保證，美方將會派兵提供後盾…這點非常明確，並且已一再得到確認。」
路透社引述報導指出，在美國以管制和指揮體系，並且投入情報和偵察資源等援助的支持之下，上述部署可能涵蓋數以萬計歐洲為首部隊。同時，相關安排上個月已在川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲領導高層的會議中達成共識。
金融時報引述3位外交官報導，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請下，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）和范德賴恩等歐洲領袖可望於9月4日在巴黎會面，繼續就烏克蘭議題展開高層會商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言