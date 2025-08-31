烏克蘭頻襲俄羅斯能源設施 澤倫斯基：擬再深入打擊
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏方計劃再次深入打擊俄羅斯。過去數週以來，烏克蘭加強襲擊俄國境內能源設施。
路透社報導，澤倫斯基會晤烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）後，他在社群媒體X平台發文：「我們將繼續以烏克蘭防衛所需方式積極行動，部隊和資源已準備就緒，新的深入打擊行動也已規劃。」
另一方面，國際傳真社（Interfax News Agency）今天引述俄羅斯國防部的說法報導，俄軍過去24小時擊落112架烏克蘭無人機，並攻擊烏國境內軍用港口設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言