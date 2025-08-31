快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

烏克蘭頻襲俄羅斯能源設施 澤倫斯基：擬再深入打擊

中央社／ 基輔31日綜合外電報導
美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏方計劃再次深入打擊俄羅斯。過去數週以來，烏克蘭加強襲擊俄國境內能源設施。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏方計劃再次深入打擊俄羅斯。過去數週以來，烏克蘭加強襲擊俄國境內能源設施。

路透社報導，澤倫斯基會晤烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）後，他在社群媒體X平台發文：「我們將繼續以烏克蘭防衛所需方式積極行動，部隊和資源已準備就緒，新的深入打擊行動也已規劃。」

另一方面，國際傳真社（Interfax News Agency）今天引述俄羅斯國防部的說法報導，俄軍過去24小時擊落112架烏克蘭無人機，並攻擊烏國境內軍用港口設施。

