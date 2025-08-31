俄羅斯無人機夜襲4座電力設施 烏克蘭敖德薩數萬用戶停電
烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）州長基佩爾和能源公司DTEK指出，俄羅斯於夜間發動無人機攻勢，破壞首府敖德薩市附近4座電力設施，導致今天早上有超過2萬9000用戶無電可用。
路透社報導，基佩爾（Oleh Kiper）在通訊應用程式Telegram發文寫道，敖德薩州港市切爾諾莫斯克（Chornomorsk）受創最嚴重，當地的民宅及行政大樓也遭到破壞。
基佩爾還提及，「重要基礎設施目前依靠發電機運作」，這波攻擊迄今造成1人受傷。
烏克蘭最大民營能源公司DTEK發布聲明表示，公司在敖德薩市附近的4座電力設施於夜間遭受襲擊。
