影／25秒連開8槍！烏克蘭前議長遭行刑式槍殺畫面曝 凶嫌扮外送員尾隨

烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）30日在西部城市利維夫（Lviv）遇刺身亡，槍手仍在逃。俄羅斯官媒30日曝光案發畫面可見，槍手先偽裝成外送員尾隨，接著從後面連開8槍，「行刑式槍殺」帕魯比。

案發在30日中午約12時，地點在利維夫西霍夫區（Sykhovsky）。根據俄國官媒「今日俄羅斯」（RT）30日報導稱，「槍手偽裝成外送員，靠近帕魯比後朝他連開8槍，隨即將手槍放回袋中，並騎乘電動腳踏車逃離現場」。

根據RT公布一段25秒、未經證實的監視器影片顯示，蒙面槍手身穿黑衣，揹著Glovo黃色外送袋，尾隨帕魯比後突然接近，從後面開槍，隨後兩人身影被樹遮住。這起宛若「行刑式」的犯案手法引起討論。

根據報導，帕魯比身中5至8槍，慘死在街邊人行道。警方在現場發現至少7枚彈殼。

烏克蘭總統澤倫斯基在X證實噩耗，並強調這起襲擊經過精心策畫，當局已動員所有必要力量追捕槍手。烏克蘭警方與安全局已立案偵辦，並強調將依法公布進一步細節。

太陽報報導，與帕魯比同黨的國會議員赫拉申科（Iryna Gerashchenko）痛斥此案背後是俄羅斯勢力，54歲的帕魯比是烏克蘭2013至2014年廣場起義的領袖之一，那場抗議推翻了當時親俄總統亞努科維奇。帕魯比在2014年2月至8月間出任烏克蘭國家安全和國防委員會秘書，當時烏東爆發戰爭，俄羅斯併吞克里米亞半島；後續帕魯比在2016年至2019年更擔任烏克蘭國會議長。

Video of today's murder of MP Andriy Parubiy in Lviv. This is my neighborhood. Close to my home.

The killer posed as a Glovo courier.

A manhunt has been launched to capture him. pic.twitter.com/d3ILc4pehU — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) 2025年8月30日