歐盟討論動用俄凍結資產助烏 比利時反對

中央社／ 哥本哈根30日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，歐盟應考量所有選項，以充分利用被凍結的俄羅斯資產來協助烏克蘭，儘管此舉面臨主要成員國比利時的反對。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐盟凍結約2000億歐元（約新台幣7.3兆元）俄羅斯央行資產，其中絕大多數存放於總部設於比利時的國際資金託管機構歐洲清算銀行（Euroclear）。

綜合法新社和路透社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）在丹麥與歐盟外長會談後表示：「各國部長認同，有必要解決烏克蘭的資金缺口，並追究俄羅斯對戰爭造成的損害。」她補充道：「為了實現這些目標，在將潛在風險降至最低的同時，探索所有可行方式至關重要。」

去年，歐盟與七大工業國集團（G7）的夥伴國已同意以這些資產所產生的利息，為烏克蘭提供一筆500億美元貸款，目前仍在分期支付中。

然而，一些立場更為強硬的歐盟國家施加壓力，要求更充分利用這些資產，例如直接沒收資產，或將其投入較高風險的投資以獲取更大收益。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天出訪愛沙尼亞時表示：「我們也正在推進關於動用俄羅斯凍結資產的工作，因為顯然，侵略者必須為其所做的事付出代價。」

不過，歐盟內影響力最大的法國和德國，以及握有最多資產的比利時，反對這個構想。其中，比利時擔心未來若有損失，可能需自行承擔責任。

比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）說：「比利時反對任何沒收措施。」他在哥本哈根告訴媒體說：「這些資產獲國際法的完整保障，若強行沒收，將引發系統性金融動盪，也會削弱外界對歐元的信心。」

他補充：「更改投資策略也不可行，因為這會增加法律、金融及司法各層面的風險。」

卡拉斯坦言，由於存在反對意見，該議題短期內恐難取得進展；不過她強調，歐盟應研擬如何降低相關風險。

