烏國前議長遭槍殺震驚政壇 官員憂俄羅斯挑釁

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）今天驚傳槍擊命案，現任國會議員、前國會議長帕魯比不幸身亡。警方不排除凶案與俄羅斯勢力有關，烏克蘭國會議員兼國安官員直指，事件恐為俄羅斯策動的新一波混亂行動，意圖動搖烏國政局與民心。

根據「烏克蘭真理報」報導，槍擊事件發生於當地時間中午前後，地點位於利維夫的法蘭基夫斯基（Frankivsk）區。當地警局局長史里亞霍夫斯基（Oleksandr Shliakhovskyi）表示，帕魯比（Andriy Parubiy）身中8槍，當場死亡。初步調查顯示，凶嫌身穿疑似外送平台制服並配戴頭盔，目前警方正全力追緝，尚未確認其身分。

社群媒體流傳一段疑似現場監視器畫面，顯示一名男子拿著黃色外送包，潛伏於路邊車輛之間，伺機尾隨受害人行進，並於靠近時掏槍射擊。犯案後，該名男子迅速逃離現場。檢方已就影音外洩展開調查。

史里亞霍夫斯基指出，初步跡象顯示犯案經過周密計畫，警方正從多角度釐清動機，包括是否涉及境外勢力介入。他並強調，不能排除俄方參與的可能性。

烏國電視台Priamyi引述政治分析人士史維雷達（Zynoviy Svereda）指出，可能性之一為俄羅斯情報人員滲透行動，另一則為烏克蘭內部親俄勢力或反對派所為。他也質疑國內情治系統是否有疏失。

國會議員、烏克蘭國家安全委員會秘書柯斯登柯（Roman Kostenko）受訪時指出，帕魯比是忠誠的愛國者，在2014年廣場革命中擔任關鍵角色。他認為，俄羅斯藉由暗殺烏國重要政治人物，意圖激起國內不安與對國家安全體系的不信任。

他直言，俄羅斯策動的新一波戰事，他們準備好殺害烏克蘭菁英，「他們要告訴我們『連你們的領導階層都不安全，你們每個人都不安全』。」

針對安全疑慮，柯斯登柯呼籲政府重新檢視高層官員與國會的保護措施。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早於社群平台發文表示，帕魯比之死是可怕的謀殺事件，要用盡一切方法緝凶，並向其家屬表達哀悼與慰問。

歐洲多國政要也對此案表達關切。歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）在社群媒體發文指出，對帕魯比遭暗殺深感震驚與悲痛，讚揚其為烏克蘭民主奮戰多年。

帕魯比長年擁護親歐立場，早在1990年即進入利維夫州議會，並積極參與民主運動。2004年總統大選引爆選舉舞弊抗爭，他在當時擔任示威總部指揮。

2014年，因親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）拒絕與歐盟簽署貿易協定，引爆廣場革命，帕魯比為主要領導人之一，革命後短暫出任國家安全暨國防委員會秘書長。

帕魯比歷任4屆國會議員，2016至2019年間擔任國會議長。卸任後轉戰由前總統波洛申科（Petro Poroshenko）創立的「歐洲團結」政黨，至今仍為現任國會議員。他身後遺有妻子與女兒。