莫迪與澤倫斯基通話 重申印度支持和平解決方案

印度總理莫迪（Narendra Modi）辦公室表示，莫迪今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時，重申他支持以和平方式解決烏克蘭問題。

路透社報導，澤倫斯基在晚間影片演說中指出，莫迪支持烏克蘭呼籲讓俄烏戰爭停火的訴求，並希望這個想法能在即將於中國舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會上獲得重視。

莫迪辦公室發表聲明表示，澤倫斯基認同莫迪對烏克蘭最近局勢發展的看法，莫迪則強調印度支持盡早恢復和平的努力。

莫迪辦公室談到：「這兩位領袖也檢視了印烏雙邊夥伴關係的進展，並討論了如何在所有具有共同利益的領域進一步加強合作。」

莫迪將出席明天登場的上合組織天津峰會。

澤倫斯基說：「我剛與印度總理莫迪通話，談到目前正在發生的具體情況。俄羅斯正在繼續這場戰爭、繼續殺戮。」

「印度總理支持必須停火的理念非常重要，（停火）將釋出明確的訊號，表明俄羅斯已準備好進行外交努力。我們期盼這一立場能在中國的會議上獲得重視。」