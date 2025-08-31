莫迪與澤倫斯基通話 重申印度支持和平解決方案

中央社／ 新德里30日綜合外電報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）辦公室表示，莫迪今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時，重申他支持以和平方式解決烏克蘭問題。

路透社報導，澤倫斯基在晚間影片演說中指出，莫迪支持烏克蘭呼籲讓俄烏戰爭停火的訴求，並希望這個想法能在即將於中國舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會上獲得重視。

莫迪辦公室發表聲明表示，澤倫斯基認同莫迪對烏克蘭最近局勢發展的看法，莫迪則強調印度支持盡早恢復和平的努力。

莫迪辦公室談到：「這兩位領袖也檢視了印烏雙邊夥伴關係的進展，並討論了如何在所有具有共同利益的領域進一步加強合作。」

莫迪將出席明天登場的上合組織天津峰會。

澤倫斯基說：「我剛與印度總理莫迪通話，談到目前正在發生的具體情況。俄羅斯正在繼續這場戰爭、繼續殺戮。」

「印度總理支持必須停火的理念非常重要，（停火）將釋出明確的訊號，表明俄羅斯已準備好進行外交努力。我們期盼這一立場能在中國的會議上獲得重視。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

開槍凶嫌在逃！烏克蘭前國會議長遇害身亡 澤倫斯基證實死訊

莫迪四度拒接川普電話後奔中 上合峰會開幕當天習莫會

來了上合會卻缺席九三閱兵 印度、土耳其不敢踩美紅線？

澤倫斯基：俄羅斯在烏東據點附近集結10萬兵力

相關新聞

俄國發動對烏克蘭大規模空襲 基輔回敬襲擊煉油廠

烏克蘭官員30日表示，俄國對烏國南部與中部地區發動大規模空襲，基輔則回以顏色，攻擊俄國煉油廠。

北韓舉行弔念儀式 金正恩會見俄烏戰爭殉職官兵家屬

根據北韓官媒報道，北韓29日舉行弔念儀式，追悼在俄烏戰爭中殉職的官兵，北韓領導人金正恩會見官兵遺族，除表達「深切的哀悼」...

烏克蘭前國會議長遇刺更多細節曝光 槍手朝他開數槍當場奪命

烏克蘭總統澤倫斯基30日表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）已在西部城市利維夫（Lviv...

烏克蘭出動平價無人機 炸毀俄羅斯邊境2座戰略橋梁

烏克蘭表示，烏軍出動平價無人機攻擊俄羅斯軍隊藏放在橋下的大量地雷和彈藥，成功炸毀俄國邊境2座戰略橋梁。這些無人機成本介於...

與戰爭有關？烏克蘭前國會議長中槍喪命 凶手身分動機仍不明

烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比今天在西部城市利維夫遭到槍擊喪生，當局正搜捕槍手。凶手身分和犯案動機不明，也仍不清楚...

金正恩接見為俄戰死士兵遺屬 承諾「美好生活」、計劃修建紀念碑

據朝中社周六（8月30日）報導，北韓最高領導人金正恩周五在平壤發表演說，盛贊陣亡士兵的「英勇精神」，承諾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。