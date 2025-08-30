俄國發動對烏克蘭大規模空襲 基輔回敬襲擊煉油廠

烏克蘭官員30日表示，俄國對烏國南部與中部地區發動大規模空襲，基輔則回以顏色，攻擊俄國煉油廠。

當地官員向英國廣播公司（BBC）說，南部札波羅熱地區的1名婦人死亡，30人受傷，其中包括3名兒童。烏克蘭總統澤倫斯基則說，莫斯科發射45枚飛彈與超過500架無人機，空襲烏克蘭14個地區。

俄國國防部在空襲後說，「所有空襲都完成並擊中指定的目標」。烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）指出，該州一夜之間遭大規模空襲，呼籲民眾就地尋找掩護。

BBC指出，第聶伯羅彼得羅夫斯克連續兩晚遭到攻擊。本周稍早，基輔承認俄軍已進入該地區並試圖建立立足點。

與此同時，烏克蘭軍方也說在夜間襲擊俄國克拉斯諾達與希西茲蘭的煉油廠，這兩間煉油廠先前也曾遭攻擊。俄國當局則承認無人機確實攻擊其煉油廠，造成裝置受損與火災，但未有人員傷亡。

俄國國防部也說，一晚共擊落20架烏克蘭無人機，其中18架在克里米亞上空擊落，克里米亞於2014年為俄國併吞。俄軍也稱30日上午佔領頓內茨克科梅舍瓦哈（Komyshevakha）的據點，但烏克蘭尚未證實。

澤倫斯基說，最近的攻擊顯示俄國無視和平進程，對付的唯一方法就是實施制裁，「我們期待美國、歐洲及全世界採取行動」。