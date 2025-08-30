快訊

大學開學先迎漲價潮...私校豪華單人宿舍一學期9萬元也喊漲

更多細節曝光！烏克蘭前國會議長遇刺 槍手開數槍當場奪命

獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

烏克蘭前國會議長遇刺更多細節曝光 槍手朝他開數槍當場奪命

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比30日在西部城市利維夫遇刺身亡。警方已將現場拉起封鎖線圍住。路透
烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比30日在西部城市利維夫遇刺身亡。警方已將現場拉起封鎖線圍住。路透

烏克蘭總統澤倫斯基30日表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）已在西部城市利維夫（Lviv）遇刺身亡，享年54歲。澤倫斯基還提到，目前相關當局正在追捕凶嫌。英國天空新聞指出，帕魯比遇刺一案的更多細節被公布。檢察總長辦公室表示，槍手朝帕魯比開了數槍，帕魯比當場身亡。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）表示：「這是處於戰爭狀態國家的安全問題，正如我們所見，這裡沒有絕對安全的地方。」

烏克蘭官員沒有立即表明這起謀殺案和俄烏戰爭有任何直接聯繫。

天空新聞指出，帕魯比2016年4月至2019年8月間擔任國會議長，也是2013至2014年廣場起義的領袖之一。這場抗議呼籲和歐盟建立更緊密的關係，並推翻時任親俄總統亞努科維奇。帕魯比2014年2月至8月間出任烏克蘭國家安全和國防委員會秘書，當時烏東爆發戰爭，俄羅斯併吞克里米亞半島。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

開槍凶嫌在逃！烏克蘭前國會議長遇害身亡 澤倫斯基證實死訊

普澤會無望？烏總統府人士嘆全取決於「他」 朝野議員全不抱期待

烏稱俄在烏東據點集結10萬大軍 歐洲擬建40公里緩衝區

澤倫斯基：俄羅斯在烏東據點附近集結10萬兵力

相關新聞

烏克蘭前國會議長遇刺更多細節曝光 槍手朝他開數槍當場奪命

烏克蘭總統澤倫斯基30日表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）已在西部城市利維夫（Lviv...

與戰爭有關？烏克蘭前國會議長中槍喪命 凶手身分動機仍不明

烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比今天在西部城市利維夫遭到槍擊喪生，當局正搜捕槍手。凶手身分和犯案動機不明，也仍不清楚...

烏克蘭出動平價無人機 炸毀俄羅斯邊境2座戰略橋梁

烏克蘭表示，烏軍出動平價無人機攻擊俄羅斯軍隊藏放在橋下的大量地雷和彈藥，成功炸毀俄國邊境2座戰略橋梁。這些無人機成本介於...

金正恩接見為俄戰死士兵遺屬 承諾「美好生活」、計劃修建紀念碑

據朝中社周六（8月30日）報導，北韓最高領導人金正恩周五在平壤發表演說，盛贊陣亡士兵的「英勇精神」，承諾...

普澤會無望？烏總統府人士嘆全取決於「他」 朝野議員全不抱期待

美國總統川普近2周前提議，讓俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會晤，作為推動結束俄烏衝突的下一步重大措施之一，但至今...

烏稱俄在烏東據點集結10萬大軍 歐洲擬建40公里緩衝區

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日表示，俄羅斯正在烏克蘭東部據點波克羅夫斯克（Pokro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。