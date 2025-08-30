烏克蘭前國會議長遇刺更多細節曝光 槍手朝他開數槍當場奪命

烏克蘭總統澤倫斯基30日表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）已在西部城市利維夫（Lviv）遇刺身亡，享年54歲。澤倫斯基還提到，目前相關當局正在追捕凶嫌。英國天空新聞指出，帕魯比遇刺一案的更多細節被公布。檢察總長辦公室表示，槍手朝帕魯比開了數槍，帕魯比當場身亡。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）表示：「這是處於戰爭狀態國家的安全問題，正如我們所見，這裡沒有絕對安全的地方。」

烏克蘭官員沒有立即表明這起謀殺案和俄烏戰爭有任何直接聯繫。

天空新聞指出，帕魯比2016年4月至2019年8月間擔任國會議長，也是2013至2014年廣場起義的領袖之一。這場抗議呼籲和歐盟建立更緊密的關係，並推翻時任親俄總統亞努科維奇。帕魯比2014年2月至8月間出任烏克蘭國家安全和國防委員會秘書，當時烏東爆發戰爭，俄羅斯併吞克里米亞半島。