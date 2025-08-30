烏克蘭出動平價無人機 炸毀俄羅斯邊境2座戰略橋梁

烏克蘭表示，烏軍出動平價無人機攻擊俄羅斯軍隊藏放在橋下的大量地雷和彈藥，成功炸毀俄國邊境2座戰略橋梁。這些無人機成本介於600美元至725美元（約新台幣2萬2178元）間。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏軍表示，俄軍部隊常利用俄國靠近烏克蘭邊境哈爾科夫州（Kharkiv）的2座橋梁進行補給。

由於這些橋具有戰略重要性，俄軍部隊已在橋下設置地雷，一旦烏軍突進，俄軍就可選擇炸橋阻止烏軍推進。

執行此次任務的烏克蘭第58獨立摩托化步兵旅（58th Independent Motorized In fantry Brigade）接受CNN訪問時透露，他們注意到橋梁附近有異常活動後，決定進一步觀察這座橋。

該旅一名代表告訴CNN：「顯然那裡正在發生一些事，我們不能出動一般偵查無人機飛過橋下，因為訊號就是會消失。所以我們出動一架配備光纖設備的第一人稱視角無人機前往。」

拍攝到的畫面顯示，這架無人機靠近橋梁時，發現橋下堆放大量反戰車地雷和其他彈藥，一塊似乎用於遮蓋的布料散落一旁。這名代表說：「我們看到地雷後就發動攻擊。」

無人機攻擊地雷和彈藥後，影像畫面就此停住。另一架攝影機從稍遠處拍攝的畫面出現一場大爆炸。CNN已將畫面中的橋梁地點定位在俄羅斯南部的貝爾哥羅德州（Belgorod），靠近烏克蘭邊境。

該名代表指出：「之後我們決定查看另一座（俄國）橋梁，結果發現那裡也堆放地雷，因此發動攻擊。我們看到機會並且加以利用。」

俄羅斯並未對橋梁遇襲事件置評。

第58獨立摩托化步兵旅告訴CNN，投入本次攻擊行動的無人機，每台成本介於2萬5000至3萬烏克蘭荷林夫納間，約600美元至725美元。