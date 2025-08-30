快訊

大學開學先迎漲價潮...私校豪華單人宿舍一學期9萬元也喊漲

更多細節曝光！烏克蘭前國會議長遇刺 槍手開數槍當場奪命

獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

聽新聞
0:00 / 0:00

與戰爭有關？烏克蘭前國會議長中槍喪命 凶手身分動機仍不明

中央社／ 基輔30日綜合外電報導
烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比今天在西部城市利維夫遭到槍擊喪生，當局正搜捕槍手。圖／路透社
烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比今天在西部城市利維夫遭到槍擊喪生，當局正搜捕槍手。圖／路透社

烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比今天在西部城市利維夫遭到槍擊喪生，當局正搜捕槍手。凶手身分和犯案動機不明，也仍不清楚本案與俄羅斯侵略烏克蘭戰爭有無直接關連。

路透社報導，烏克蘭檢察總長辦公室指出，一名槍手向帕魯比（Andriy Parubiy）開了數槍，導致他當場死亡。凶手逃逸，相關當局已經展開追捕行動。

享年54歲的帕魯比曾於2016年4月至2019年8月間擔任國會議長，也是2013年至2014年訴求烏克蘭與歐洲聯盟建立更緊密關係的抗議活動領導人之一。

他於2014年2月至8月間曾出任烏克蘭國家安全暨國防委員會（National Security and Defense Council ofUkraine）首長，當時烏國東部爆發戰事，還有俄羅斯兼併克里米亞（Crimea）半島。

此案跟俄烏戰爭是否有直接關連，相關當局官員尚未表明。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X平台發文寫道：「內政部長克利孟科（IhorKlymenko）和檢察總長克拉弗成柯（RuslanKravchenko）剛剛通報利維夫（Lviv）一起駭人命案的初步情況，帕魯比已經遇害。」

烏克蘭國家警察（National Police of Ukraine）指出，當地時間大約中午接獲利維夫市槍擊案的通報消息。利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，找出凶手、確立襲擊時情境是當務之急。

他在通訊軟體Telegram發文寫道：「本案攸關處於戰爭狀態國家的安全問題，一如我們所見，這裡沒有絕對安全的地方。」

截至目前為止，烏克蘭執法機構尚未揭露有關凶手身分或犯案動機的訊息。

槍擊 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 克里米亞 澤倫斯基

延伸閱讀

開槍凶嫌在逃！烏克蘭前國會議長遇害身亡 澤倫斯基證實死訊

普澤會無望？烏總統府人士嘆全取決於「他」 朝野議員全不抱期待

烏稱俄在烏東據點集結10萬大軍 歐洲擬建40公里緩衝區

澤倫斯基：俄羅斯在烏東據點附近集結10萬兵力

相關新聞

烏克蘭前國會議長遇刺更多細節曝光 槍手朝他開數槍當場奪命

烏克蘭總統澤倫斯基30日表示，現任國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）已在西部城市利維夫（Lviv...

與戰爭有關？烏克蘭前國會議長中槍喪命 凶手身分動機仍不明

烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比今天在西部城市利維夫遭到槍擊喪生，當局正搜捕槍手。凶手身分和犯案動機不明，也仍不清楚...

烏克蘭出動平價無人機 炸毀俄羅斯邊境2座戰略橋梁

烏克蘭表示，烏軍出動平價無人機攻擊俄羅斯軍隊藏放在橋下的大量地雷和彈藥，成功炸毀俄國邊境2座戰略橋梁。這些無人機成本介於...

金正恩接見為俄戰死士兵遺屬 承諾「美好生活」、計劃修建紀念碑

據朝中社周六（8月30日）報導，北韓最高領導人金正恩周五在平壤發表演說，盛贊陣亡士兵的「英勇精神」，承諾...

普澤會無望？烏總統府人士嘆全取決於「他」 朝野議員全不抱期待

美國總統川普近2周前提議，讓俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會晤，作為推動結束俄烏衝突的下一步重大措施之一，但至今...

烏稱俄在烏東據點集結10萬大軍 歐洲擬建40公里緩衝區

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日表示，俄羅斯正在烏克蘭東部據點波克羅夫斯克（Pokro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。