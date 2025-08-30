與戰爭有關？烏克蘭前國會議長中槍喪命 凶手身分動機仍不明

烏克蘭現任國會議員、前國會議長帕魯比今天在西部城市利維夫遭到槍擊喪生，當局正搜捕槍手。凶手身分和犯案動機不明，也仍不清楚本案與俄羅斯侵略烏克蘭戰爭有無直接關連。

路透社報導，烏克蘭檢察總長辦公室指出，一名槍手向帕魯比（Andriy Parubiy）開了數槍，導致他當場死亡。凶手逃逸，相關當局已經展開追捕行動。

享年54歲的帕魯比曾於2016年4月至2019年8月間擔任國會議長，也是2013年至2014年訴求烏克蘭與歐洲聯盟建立更緊密關係的抗議活動領導人之一。

他於2014年2月至8月間曾出任烏克蘭國家安全暨國防委員會（National Security and Defense Council ofUkraine）首長，當時烏國東部爆發戰事，還有俄羅斯兼併克里米亞（Crimea）半島。

此案跟俄烏戰爭是否有直接關連，相關當局官員尚未表明。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X平台發文寫道：「內政部長克利孟科（IhorKlymenko）和檢察總長克拉弗成柯（RuslanKravchenko）剛剛通報利維夫（Lviv）一起駭人命案的初步情況，帕魯比已經遇害。」

烏克蘭國家警察（National Police of Ukraine）指出，當地時間大約中午接獲利維夫市槍擊案的通報消息。利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，找出凶手、確立襲擊時情境是當務之急。

他在通訊軟體Telegram發文寫道：「本案攸關處於戰爭狀態國家的安全問題，一如我們所見，這裡沒有絕對安全的地方。」

截至目前為止，烏克蘭執法機構尚未揭露有關凶手身分或犯案動機的訊息。