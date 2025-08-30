金正恩接見為俄戰死士兵遺屬 承諾「美好生活」、計劃修建紀念碑
（德國之聲中文網）據朝中社周六（8月30日）報導，北韓最高領導人金正恩周五在平壤發表演說，盛贊陣亡士兵的「英勇精神」，承諾國家將全力撫養他們的子女，並計劃修建紀念碑。
金正恩表示：「我相信，他們一定是把家人，尤其是那些年幼的孩子，托付給了我。」
他補充道：「我、國家和軍隊將對他們負起全部責任，把他們培養成像父輩一樣堅定勇敢的戰士。」
一周前，金正恩已與部分戰死士兵的家屬舉行會面，並為在俄烏戰爭中作戰的歸國和陣亡部隊頒發勳章。據朝中社8月22日報導，金正恩當天指出：「海外作戰部隊的戰鬥行動…無可爭議地證明了英勇的（北韓）軍隊的力量」，「我們的軍隊正在做它應該做的事，也會在未來繼續做下去。」
在本周的講話中，金正恩介紹：「我安排這次會面，是想見見所有英雄的遺屬並給予安慰，哪怕能稍微減輕他們的悲傷和痛苦。」
金正恩悼陣亡士兵 韓國情報部門：暫無北韓增派軍隊至俄跡象
據韓國情報部門今年4月發布的消息，北韓將1.5萬名士兵分兩批派至俄羅斯庫爾斯克地區（Kursk）參戰，其中4100人受傷，600人陣亡，陣亡者遺體在當地被火化後移送至其他地區。
（路透社）
