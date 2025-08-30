普澤會無望？烏總統府人士嘆全取決於「他」 朝野議員全不抱期待

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普近2周前提議，讓俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會晤，但至今進展有限。烏克蘭總統辦公室一名消息人士向基輔獨立報表示，除非美方加大對普亭施壓，否則「普澤會」不會發生。法新社
美國總統川普近2周前提議，讓俄羅斯總統普亭烏克蘭總統澤倫斯基舉行會晤，作為推動結束俄烏衝突的下一步重大措施之一，但至今進展有限。烏克蘭總統辦公室一名消息人士向基輔獨立報表示，除非美方加大對普亭施壓，否則「普澤會」不會發生。

川普25日曾承認，普亭不願意與會面，是因為他「不喜歡」澤倫斯基。德國總理梅爾茨28日則成為首位明確否定「普澤會」的西方領袖，直言「顯然」不會成真。不過，烏方仍在設法推動會晤，總統辦公室主任葉爾馬克和國防委員會秘書烏梅羅夫本周前往紐約市，「普澤會」據報是此行一個重要議題。

然而，烏克蘭總統辦公室的一名消息人士表示，如果不對普亭施壓，「普澤會」就不會發生；如果有壓力，才可能成行。該人士補充指出：「這取決於美國人，川普目前沒有施壓，普亭顯然也不想會面。」

烏克蘭國會朝野議員普遍對外交突破不抱期待，也不認為川普會對普亭加壓。執政黨議員梅雷日科（Oleksandr Merezhko）指出，出於他們不完全清楚的原因，普亭已意識到川普不願對俄羅斯追加制裁，「他已經不再害怕川普」。

在野黨議員阿里耶夫（Volodymyr Ariev）則估計，「普澤會」有九成機率不會舉行，普亭只是在等待烏方投降。他說：「無論是制裁、戰場失利還是孤立，我目前看不到任何因素會迫使他讓步。但澤倫斯基不會同意這樣的條件，因為之後他甚至可能無法返回烏克蘭。」

儘管認為「普澤會」不可能，但阿里耶夫仍表示：「我總是為意外情況保留一成的可能。」

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 普澤會 俄烏戰爭 澤倫斯基

