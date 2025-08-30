快訊

馬克宏警告川普恐遭普亭玩弄 白宮：續推俄烏峰會

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國總統川普仍在努力推動俄羅斯與烏克蘭的和平峰會。左為俄羅斯總統普亭。 路透社
美國總統川普仍在努力推動俄羅斯與烏克蘭的和平峰會。左為俄羅斯總統普亭。 路透社

白宮今天表示，美國總統川普仍在努力推動俄羅斯烏克蘭的和平峰會。法國總統馬克宏稍早警告，川普可能遭到俄羅斯總統普亭「玩弄」。

白宮一位不具名官員告訴法新社：「川普總統與他的國安團隊持續與俄羅斯及烏克蘭官員接觸，朝著舉行雙邊會談以終結殺戮、結束戰爭的方向努力。」

這位官員表示：「正如許多世界領袖所言，如果當時川普總統在任，這場戰爭根本不會發生。進一步公開協商這些議題不符合國家利益。」

馬克宏（Emmanuel Macron）今天稍早表示，希望俄烏領袖能夠舉行雙邊會談，但警告俄方若是未在9月1日期限前同意參加會談，「將再次顯示普亭（Vladimir Putin）玩弄川普總統」。

川普本月稍早在阿拉斯加州會晤普亭，上週又在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲多國領袖後，他表示正在安排俄烏領袖之間的雙邊會談，但俄方後來淡化了舉行雙邊會談的可能性。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）否認川普遭普亭玩弄的說法。他在回答法新社記者相關提問時表示：「這個問題簡直荒謬。」

米勒說：「歷來沒有任何一位總統在推動和平的事業上做得比川普還要多…他正堅定不移地努力終結殺戮，這是全世界都應該稱頌的事情。」

