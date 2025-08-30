法德兩國施壓普亭與澤倫斯基會談 揚言加強制裁

法國與德國今天矢言向俄羅斯加強施壓，揚言如果俄國總統普亭沒出席與烏克蘭總統澤倫斯基的會談，將祭出進一步制裁。

法新社報導，在俄羅斯本月28日出動無人機與飛彈，向烏克蘭首都基輔發動數月以來最嚴重的致命攻擊後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在法國南部港口城市土倫（Toulon）召開會談。

馬克宏表示，如果普亭（Vladimir Putin）未依承諾與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面、未在9月1日前同意會談，就代表普亭「玩弄」了美國總統川普。

他說，若普亭未與澤倫斯基舉行會談，「我們將推動主要與次級制裁，藉此施壓俄羅斯，迫使俄方回到談判桌」。

梅爾茨也表示，普亭似乎「沒有意願」舉行這類會談，而俄羅斯入侵烏克蘭的行動似乎還會持續「更多個月」。

白宮隨後表示，川普仍持續與俄烏雙方合作以終結戰爭。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）說，認為川普被玩弄實屬「荒謬」。他告訴媒體，川普仍然「堅定不移地致力終結殺戮，全世界都應該為此稱頌」。

此外，馬克宏本月稍早形容普亭是「來到我們門口的惡煞」，引發俄國不滿，不過馬克宏表示他不後悔這樣說。

馬克宏表示：「我們認為有個惡煞在歐洲的門口…而這是喬治亞人與烏克蘭人以及其他多國的切身感受。」

川普重返白宮初期推動與俄方恢復對話，而今致力終結俄烏戰爭的外交行動似乎顯得力不從心。

俄羅斯本週稍早空襲基輔後，馬克宏說：「普亭總統在國際峰會的立場，以及在與實際行動之間的落差，顯示了他的虛偽。」

梅爾茨也表示，對迅速終結戰爭「不抱幻想」。他強調，「我們不會拋棄烏克蘭」，但普亭似乎「完全沒有準備」與澤倫斯基會面。

馬克宏與梅爾茨同意向烏克蘭增援防空系統，並啟動有關核子嚇阻的戰略對話。