俄軍在烏克蘭加速推進 第聶伯羅州遭大舉攻擊

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導

俄羅斯國防部長別洛烏索夫表示，俄軍已加快在烏克蘭的推進速度，目前每月能斬獲600到700平方公里土地，明顯優於俄烏戰爭爆發第一年每月佔領300到400平方公里的速度。

路透社報導，別洛烏索夫（Andrei Belousov）還宣稱，俄國對烏克蘭的軍事與工業基礎設施造成重大損害，今年已對他所稱的146個極重要目標實施35次大規模攻擊。

別洛烏索夫說：「結果是烏克蘭軍工業之中，62%重要企業的基礎設施已經受損。我特別要強調的是削弱對方生產能力的攻擊，以及針對後勤中心和遠程攻擊無人機起飛基地的打擊。」

別洛烏索夫說，俄國在加強提升無人機的能力，包含加快培訓無人機飛手等工作還有進步空間。

他指出，提高俄軍戰術部隊移動的速度是另一優先要務，並說今年已交付2萬2725輛摩托車、四輪車和越野車，預計到年底前，還能向俄軍一線部隊撥交1萬2186輛這類裝備。

法新社報導，烏克蘭中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）州表示，當地30日清晨遭「大規模襲擊」，第聶伯羅市（Dnipro）與巴羅格瑞德（Pavlograd）均傳出遇襲。

州長利薩克（Sergiy Lysak）在社媒平台Telegram上寫道「州內正遭受大規模攻擊，目前仍能聽到爆炸聲」並警告居民務必尋找掩蔽。

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，第聶伯羅彼得羅夫斯克州大致沒受激戰波及。

然而，基輔當局26日坦承俄軍已攻入當地，而先前莫斯科方面聲稱已在第聶伯羅彼得羅夫斯克州當地站穩腳跟。

俄方先前公開宣稱頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州及克里米亞（Crimea）屬俄國領土，第聶伯羅彼得羅夫斯克不在俄方聲索範圍。

利薩克昨天表示，俄軍的徹夜空襲造成當地兩名平民罹難。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

