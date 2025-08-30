附和普亭？金融時報：川普提議讓解放軍赴烏克蘭維和 歐洲各國反對

金融時報29日引述4位知情人士報導，美國總統川普曾提議，在戰後的烏克蘭部署中國軍隊擔任維和部隊，等於呼應俄羅斯總統普亭最初提出的構想。

川普正推動俄烏達成和平協議，但雙方在關鍵細節上仍存重大分歧，包括戰後的領土歸屬。美國、烏克蘭與多個歐洲主要國家的高階軍政官員，曾討論過建立一個由中立維和部隊巡邏的非軍事區，作為和平協議的第一層保證。

知情人士表示，川普18日在白宮與歐洲各國領袖及烏克蘭總統澤倫斯基開會時，為烏俄和平協議提出一個構想：邀請中國提供維和部隊，負責監控沿著烏克蘭1300公里前線劃設中立區。

不過，一位川普政府資深官員表示，「這不正確」。該官員補充指出，並未討論過中國維和部隊。報導指出，這個構想遭到歐洲各國政府反對，烏克蘭總統澤倫斯基也曾拒絕，原因是北京對俄羅斯戰事提供了關鍵支持。

2022年春季，在伊斯坦堡舉行的俄烏初期談判，俄方代表首次在安全保證框架下提出派遣中國維和人員的想法。

俄羅斯當時的提議是，簽署未來和平條約的「保證國」，包括美國、英國、法國、中國和俄羅斯，將在烏克蘭遭受新的攻擊時協防，但出動時必須獲得所有保證國的同意。

烏克蘭當時與現在都反對這樣的安排，因為這等於讓俄羅斯對任何軍事介入握有否決權。

報導同時指出，烏克蘭與西方夥伴目前正在制定戰後計劃，維和行動是其中的一部分。基輔對土耳其部隊參與持開放態度，歐洲官員也表示可以接受土耳其擔任這一角色。