快訊

高溫炎熱午後雷雨…藍湖颱風上午8時生成「將是短命颱」 對台影響、可能路徑曝

iPhone 17系列讓「死忠果粉」動搖！感嘆剩鏡頭有亮點：AI升級像騙局

柯文哲遭搜索關押周年！民眾黨830「走讀」：司改勿當政治黑手

聽新聞
0:00 / 0:00

附和普亭？金融時報：川普提議讓解放軍赴烏克蘭維和 歐洲各國反對

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
金融時報29日引述4位知情人士報導，美國總統川普曾提議，在戰後的烏克蘭部署中國軍隊擔任維和部隊，等於呼應俄羅斯總統普亭最初提出的構想。路透
金融時報29日引述4位知情人士報導，美國總統川普曾提議，在戰後的烏克蘭部署中國軍隊擔任維和部隊，等於呼應俄羅斯總統普亭最初提出的構想。路透

金融時報29日引述4位知情人士報導，美國總統川普曾提議，在戰後的烏克蘭部署中國軍隊擔任維和部隊，等於呼應俄羅斯總統普亭最初提出的構想。

川普正推動俄烏達成和平協議，但雙方在關鍵細節上仍存重大分歧，包括戰後的領土歸屬。美國、烏克蘭與多個歐洲主要國家的高階軍政官員，曾討論過建立一個由中立維和部隊巡邏的非軍事區，作為和平協議的第一層保證。

知情人士表示，川普18日在白宮與歐洲各國領袖及烏克蘭總統澤倫斯基開會時，為烏俄和平協議提出一個構想：邀請中國提供維和部隊，負責監控沿著烏克蘭1300公里前線劃設中立區。

不過，一位川普政府資深官員表示，「這不正確」。該官員補充指出，並未討論過中國維和部隊。報導指出，這個構想遭到歐洲各國政府反對，烏克蘭總統澤倫斯基也曾拒絕，原因是北京對俄羅斯戰事提供了關鍵支持。

2022年春季，在伊斯坦堡舉行的俄烏初期談判，俄方代表首次在安全保證框架下提出派遣中國維和人員的想法。

俄羅斯當時的提議是，簽署未來和平條約的「保證國」，包括美國、英國、法國、中國和俄羅斯，將在烏克蘭遭受新的攻擊時協防，但出動時必須獲得所有保證國的同意。

烏克蘭當時與現在都反對這樣的安排，因為這等於讓俄羅斯對任何軍事介入握有否決權。

報導同時指出，烏克蘭與西方夥伴目前正在制定戰後計劃，維和行動是其中的一部分。基輔對土耳其部隊參與持開放態度，歐洲官員也表示可以接受土耳其擔任這一角色。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

普亭新華社專訪：譴責任何歪曲二戰歷史的企圖 二戰戰爭成果不可動搖

曾與川普角逐白宮大位 白宮：已撤銷賀錦麗特勤局安全保護

美關稅政策上訴法院裁定「違法」 川普政府決戰最高法院

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

相關新聞

附和普亭？金融時報：川普提議讓解放軍赴烏克蘭維和 歐洲各國反對

金融時報29日引述4位知情人士報導，美國總統川普曾提議，在戰後的烏克蘭部署中國軍隊擔任維和部隊，等於呼應俄羅斯總統普亭最...

大陸會向烏克蘭派遣維和部隊嗎？背後有政治與經濟雙重考量

中國大陸外交部發言人郭嘉昆本周在例行記者會上表示，有關中國願意參與可能在烏克蘭設立的國際維和部隊的報導不屬實。

美批准了！對烏克蘭252億元軍售案 含空射巡弋飛彈

美國國防部今天表示，國務院已批准一項對烏克蘭出售空射巡弋飛彈及相關設備的潛在軍售案，估計金額約為8億2500萬美元（約新...

俄軍夜間猛攻！烏中部首府第聶伯羅2人死亡 俄稱占領部分村落

烏克蘭今天表示，俄軍夜間對第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）發動攻擊，造成2人死亡。就在幾天前，基輔首...

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

俄軍28日徹夜大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少21人死亡、48人受傷，...

俄軍大規模空襲烏克蘭 白宮：川普不開心但也不意外

俄軍28日大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少18人死亡、48人受傷，這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。