商討烏克蘭安全保障 澤倫斯基盼下週高層會談

烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促盟國，迅速將關於烏克蘭安全保障的會談提升到領袖層級。與此同時，歐盟成員國國防部長承諾，如果達成停火協議，將在烏克蘭領土訓練烏軍。

路透社報導，基輔當局正展開外交行動，試圖終結現在進入第4年的俄烏戰爭，並確保夥伴國家承諾防範未來的任何入侵。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他預計下週將繼續與歐洲領袖舉行會談，讓他們對保護烏克蘭做出「類北大西洋公約組織（NATO）」的承諾，又說美國總統川普（Donald Trump）也應該參與其中。

他表示，「我們必須讓所有人清楚了解這個架構」，又說他想告訴川普「我們的看法」。

即使川普本月稍早已分別與俄烏領袖會面，但試圖終結俄羅斯全面入侵的外交行動，目前尚未取得多少成果。

澤倫斯基也提到川普設定的最後期限。川普日前表示，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）沒有承諾與澤倫斯基舉行一對一會談，他將決定對俄羅斯實施新的措施。

與此同時，歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟成員國國防部長今天在哥本哈根（Copenhagen）會面，對歐盟軍事訓練任務擴大到烏克蘭境內表達「廣泛支持」。

最近幾週，川普似乎更願意支持烏克蘭對俄羅斯的防禦，稱歐洲必須在加強烏克蘭安全方面承擔更大責任。

卡拉斯在社群平台X上寫道：「歐盟已經訓練了超過8萬名烏克蘭官兵。我們必須準備做得更多。」

俄羅斯一向反對任何北約部隊駐紮在烏克蘭。

澤倫斯基說，他希望盟國的國會能批准安全保障，並提及1994年基輔以放棄核武庫換取安全保障的協議，稱這仍不足以制止俄羅斯。

他說：「我們希望具有法律約束力的安全保障。我們不想要（另一個）布達佩斯備忘錄（BudapestMemorandum）。」