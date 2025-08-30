澤倫斯基：俄羅斯在烏東據點附近集結10萬兵力

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯正在烏克蘭東部據點波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近集結約10萬名部隊。俄羅斯聲稱波克羅夫斯克為其領土。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向包括法新社記者在內的媒體表示：「敵軍正在那裡集結。有多達10萬人，這是我們今天早上掌握到的數據。無論如何，他們都在準備發動進攻行動。」

澤倫斯基說，烏克蘭部隊正把俄羅斯軍隊從東北部邊境地區蘇米（Sumy）趕出去。