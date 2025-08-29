快訊

大陸會向烏克蘭派遣維和部隊嗎？背後有政治與經濟雙重考量

德國之聲／ 德國之聲
中國大陸國家主席習近平。新華社
中國大陸國家主席習近平。新華社

（德國之聲中文網）中國外交部發言人郭嘉昆本周在例行記者會上表示，有關中國願意參與可能在烏克蘭設立的國際維和部隊的報導不屬實。

不過，在今年2月的慕尼黑安全會議期間，中國退役軍官周波在接受德國之聲記者采訪時曾提出，如果交戰國同意維和行動，那麼，中國及印度等國或許是最佳的出兵國。他認為，對於歐洲國家而言，如果歐洲人直接介入，俄羅斯必然會將此視為北約在烏克蘭的另一種存在。

政治與經濟雙重考量

專家指出，盡管中國官方否認，但相關言論顯示中國對參與聯合國維和任務持開放態度。位於華沙的智庫波蘭國際事務研究所的中國問題專家施祖德利克（Justyna Szczudlik）對德廣聯記者表示，中國希望借此展現其負責任的國際形象，並回應外界對其支持俄羅斯的批評。

她還分析指出，如果未來法國、美國或是 英國在聯合國安理會阻止派遣維和部隊的授權，屆時中國就會說是西方國家不願意停止戰爭，而中國已經做出了一切的努力。

此外，中國在烏克蘭的潛在經濟利益也不容忽視。維和部隊的部署可為中國參與戰後重建鋪路，獲取第一手需求訊息，爭取重建項目合同。周波在今年2月接受德國之聲采訪時也提到「中國在基礎設施建設方面的能力首屈一指」，能夠高速高效、且以更低的成本完成重建工作。

歐洲的擔憂與地緣政治影響

歐洲國家對中國可能的維和參與持謹慎態度。施祖德利克指出，若中國在烏克蘭部署維和部隊並參與重建，可能會被視為中國在歐盟邊境擴大影響力的信號。「歐洲人可能會意識到，突然之間中國已經站到了歐盟的家門口。」

更令歐洲擔憂的是中國與俄羅斯日益密切的關係。普亭預計將在本周末訪問中國，並參加下周在北京舉行的紀念二戰勝利80周年的閱兵式，顯示兩國「無上限友誼」的進一步鞏固。

維和前提仍未具備

專家認為，目前距離中國實際派遣維和部隊仍有很長距離。卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示，俄烏雙方需首先達成停火協議，並為烏克蘭提供安全保障，才可能啟動維和進程。

他分析認為，除非俄烏雙方或是西方發出請求，且聯合國就維和使命達成一致，中國才有可能在多邊框架下派遣維和人員。但在此之前，中國不會單方面提出相關建議。

澤倫斯基批評北京

本周俄羅斯又對基輔發動了大規模空襲，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這顯示「俄羅斯根本沒有改變其目標，這是對烏克蘭的一記重擊，是對歐洲的重擊，這也是俄羅斯對川普總統和其他國際主體的重擊」。

他還表示，莫斯科的此類襲擊行為，讓與其友好的國家比如中國或印度也變成了同謀。「很遺憾，中國仍然允許俄羅斯繼續這場戰爭，看起來是這樣的」澤倫斯基說。

（ARD、德新社）

美批准了！對烏克蘭252億元軍售案 含空射巡弋飛彈

美國國防部今天表示，國務院已批准一項對烏克蘭出售空射巡弋飛彈及相關設備的潛在軍售案，估計金額約為8億2500萬美元（約新...

俄軍夜間猛攻！烏中部首府第聶伯羅2人死亡 俄稱占領部分村落

烏克蘭今天表示，俄軍夜間對第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）發動攻擊，造成2人死亡。就在幾天前，基輔首...

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

俄軍28日徹夜大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少21人死亡、48人受傷，...

俄軍大規模空襲烏克蘭 白宮：川普不開心但也不意外

俄軍28日大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少18人死亡、48人受傷，這是...

俄炸基輔 雙普會以來最大空襲

俄軍廿八日徹夜大舉空襲烏克蘭，發射近六百架無人機與卅多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少十八人死亡、四十八人受傷，這...

