大陸會向烏克蘭派遣維和部隊嗎？背後有政治與經濟雙重考量

（德國之聲中文網）中國外交部發言人郭嘉昆本周在例行記者會上表示，有關中國願意參與可能在烏克蘭設立的國際維和部隊的報導不屬實。

不過，在今年2月的慕尼黑安全會議期間，中國退役軍官周波在接受德國之聲記者采訪時曾提出，如果交戰國同意維和行動，那麼，中國及印度等國或許是最佳的出兵國。他認為，對於歐洲國家而言，如果歐洲人直接介入，俄羅斯必然會將此視為北約在烏克蘭的另一種存在。

政治與經濟雙重考量

專家指出，盡管中國官方否認，但相關言論顯示中國對參與聯合國維和任務持開放態度。位於華沙的智庫波蘭國際事務研究所的中國問題專家施祖德利克（Justyna Szczudlik）對德廣聯記者表示，中國希望借此展現其負責任的國際形象，並回應外界對其支持俄羅斯的批評。

她還分析指出，如果未來法國、美國或是 英國在聯合國安理會阻止派遣維和部隊的授權，屆時中國就會說是西方國家不願意停止戰爭，而中國已經做出了一切的努力。

此外，中國在烏克蘭的潛在經濟利益也不容忽視。維和部隊的部署可為中國參與戰後重建鋪路，獲取第一手需求訊息，爭取重建項目合同。周波在今年2月接受德國之聲采訪時也提到「中國在基礎設施建設方面的能力首屈一指」，能夠高速高效、且以更低的成本完成重建工作。

歐洲的擔憂與地緣政治影響

歐洲國家對中國可能的維和參與持謹慎態度。施祖德利克指出，若中國在烏克蘭部署維和部隊並參與重建，可能會被視為中國在歐盟邊境擴大影響力的信號。「歐洲人可能會意識到，突然之間中國已經站到了歐盟的家門口。」

更令歐洲擔憂的是中國與俄羅斯日益密切的關係。普亭預計將在本周末訪問中國，並參加下周在北京舉行的紀念二戰勝利80周年的閱兵式，顯示兩國「無上限友誼」的進一步鞏固。

維和前提仍未具備

專家認為，目前距離中國實際派遣維和部隊仍有很長距離。卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示，俄烏雙方需首先達成停火協議，並為烏克蘭提供安全保障，才可能啟動維和進程。

他分析認為，除非俄烏雙方或是西方發出請求，且聯合國就維和使命達成一致，中國才有可能在多邊框架下派遣維和人員。但在此之前，中國不會單方面提出相關建議。

澤倫斯基批評北京

本周俄羅斯又對基輔發動了大規模空襲，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這顯示「俄羅斯根本沒有改變其目標，這是對烏克蘭的一記重擊，是對歐洲的重擊，這也是俄羅斯對川普總統和其他國際主體的重擊」。

他還表示，莫斯科的此類襲擊行為，讓與其友好的國家比如中國或印度也變成了同謀。「很遺憾，中國仍然允許俄羅斯繼續這場戰爭，看起來是這樣的」澤倫斯基說。

（ARD、德新社）

