德總理稱普澤會顯然無望 批俄夜攻基輔露真面目
德國總理梅爾茨今天表示，外界期盼的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭元首澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會面，如今「顯然」不會發生。
站在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）身旁的梅爾茨（Friedrich Merz）告訴媒體，「鑒於澤倫斯基與普亭顯然不會見面，這與我們上週在華盛頓時，美國總統川普與普亭達成的共識不同」，德國和法國的內閣將針對烏克蘭戰爭進行討論。
此外，梅爾茨也表示，俄羅斯在最近一次針對烏克蘭首都基輔的夜間攻擊行動中「露出真面目」，此次攻擊行動造成至少17人死亡。
梅爾茨在社群媒體平台X發文指出，歐洲聯盟（EU）駐基輔代表處大樓也在這場攻擊行動中受損，「顯示俄羅斯政權日益肆無忌憚」。
