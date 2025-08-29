美批准了！對烏克蘭252億元軍售案 含空射巡弋飛彈

美國國防部今天表示，國務院已批准一項對烏克蘭出售空射巡弋飛彈及相關設備的潛在軍售案，估計金額約為8億2500萬美元（約新台幣252億元）。

路透社報導，這次潛在對烏軍售包含3350枚增程攻擊彈藥（ERAM）飛彈，配備GPS導引套件與電子戰防護裝置。根據其中一家製造商說法，該型飛彈射程可達「數百英里」。

基輔今天遭到俄羅斯大規模襲擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早表示，基輔已從歐洲盟友獲得15億美元資金，用於購買美國武器，並稱這項機制「真正強化我們的防禦力」。

知情人士表示，這次潛在軍售資金由丹麥、挪威及荷蘭透過「快速啟動」（Jump Start）計畫共同支應，並有美國對外軍事融資計畫額外提供資金。

國防部表示，這項軍售方案還包含支援設備、任務規劃軟體、備品及技術支援。

美國國防部美國國防安全合作署（Defense SecurityCooperation Agency）今天已通知國會這項可能的軍售案，還說：「這項擬議的軍售案將藉由增進一個在歐洲政治穩定和經濟進步方面發揮作用的夥伴國的安全，支持美國的外交政策及國家安全目標。」

儘管這起軍售案已獲國務院批准，但這份通知並不代表合約已簽署，也不表示協商已完成。