快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

美批准了！對烏克蘭252億元軍售案 含空射巡弋飛彈

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮握手。 美聯社
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮握手。 美聯社

美國國防部今天表示，國務院已批准一項對烏克蘭出售空射巡弋飛彈及相關設備的潛在軍售案，估計金額約為8億2500萬美元（約新台幣252億元）。

路透社報導，這次潛在對烏軍售包含3350枚增程攻擊彈藥（ERAM）飛彈，配備GPS導引套件與電子戰防護裝置。根據其中一家製造商說法，該型飛彈射程可達「數百英里」。

基輔今天遭到俄羅斯大規模襲擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早表示，基輔已從歐洲盟友獲得15億美元資金，用於購買美國武器，並稱這項機制「真正強化我們的防禦力」。

知情人士表示，這次潛在軍售資金由丹麥、挪威及荷蘭透過「快速啟動」（Jump Start）計畫共同支應，並有美國對外軍事融資計畫額外提供資金。

國防部表示，這項軍售方案還包含支援設備、任務規劃軟體、備品及技術支援。

美國國防部美國國防安全合作署（Defense SecurityCooperation Agency）今天已通知國會這項可能的軍售案，還說：「這項擬議的軍售案將藉由增進一個在歐洲政治穩定和經濟進步方面發揮作用的夥伴國的安全，支持美國的外交政策及國家安全目標。」

儘管這起軍售案已獲國務院批准，但這份通知並不代表合約已簽署，也不表示協商已完成。

美國 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

中國工程師參與五角大廈雲端系統 赫塞斯緊急喊卡

台灣「提高國防預算」認真看待大陸威脅 但美國做好準備了嗎？

國防部：共軍期望2035完備封鎖戰力 達台海內海化目標

相關新聞

美批准了！對烏克蘭252億元軍售案 含空射巡弋飛彈

美國國防部今天表示，國務院已批准一項對烏克蘭出售空射巡弋飛彈及相關設備的潛在軍售案，估計金額約為8億2500萬美元（約新...

俄軍夜間猛攻！烏中部首府第聶伯羅2人死亡 俄稱占領部分村落

烏克蘭今天表示，俄軍夜間對第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）發動攻擊，造成2人死亡。就在幾天前，基輔首...

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

俄軍28日徹夜大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少21人死亡、48人受傷，...

俄軍大規模空襲烏克蘭 白宮：川普不開心但也不意外

俄軍28日大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少18人死亡、48人受傷，這是...

俄炸基輔 雙普會以來最大空襲

俄軍廿八日徹夜大舉空襲烏克蘭，發射近六百架無人機與卅多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少十八人死亡、四十八人受傷，這...

俄軍大規模空襲基輔…英國文化協會建築受損 英召俄大使抗議

俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動空襲，造成至少15人喪生，並損毀英國文化協會在基輔的建築，英國外交大臣拉米表示，英國政府今天已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。