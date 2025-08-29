快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

俄軍夜間猛攻！烏中部首府第聶伯羅2人死亡 俄稱占領部分村落

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
圖為烏克蘭士兵向俄羅斯無人機開火。 美聯社
圖為烏克蘭士兵向俄羅斯無人機開火。 美聯社

烏克蘭今天表示，俄軍夜間對第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）發動攻擊，造成2人死亡。就在幾天前，基輔首度承認俄軍正在向該州推進。

第聶伯羅彼得羅夫斯克是第聶伯羅彼得羅夫斯克州首府，也稱第聶伯羅（Dnipro）。

法新社報導，第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍事管理首長賴薩克（Sergiy Lysak）在通訊軟體Telegram上寫道：「遺憾的是，一男一女共兩人喪生。在此向他們的家屬致上誠摯哀悼。」

俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵以來，位在中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州大體上未受激烈戰事波及。在莫斯科上個月聲明俄軍已進入該州後，基輔本月26日承認俄方說法。

賴薩克表示，無人機對塞爾尼基（Synelnyky）的攻擊也造成一名50歲女子受傷。

他說，對第聶伯羅市另一場攻擊造成兩人受傷，其中一名46歲男子傷勢「嚴重」。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州並非莫斯科公開聲稱為俄羅斯領土的5個烏克蘭地區之一，這5個地區分別為頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）、盧甘斯克州（Lugansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和克里米亞（Crimea）。

不過，俄羅斯聲稱自7月以來已占領該州部分村落。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏新一波換俘 阿聯斡旋各有146人回歸

美國調解沒進展？俄軍逐漸進逼「關鍵防線」 澤倫斯基向南方國家喊話

金正恩跪地悼援俄陣亡將士 授勳稱讚「令人敬佩」部隊

北韓援俄功成身退？將領突被金正恩召回國表揚 專家點出俄國「底氣」

相關新聞

美批准了！對烏克蘭252億元軍售案 含空射巡弋飛彈

美國國防部今天表示，國務院已批准一項對烏克蘭出售空射巡弋飛彈及相關設備的潛在軍售案，估計金額約為8億2500萬美元（約新...

俄軍夜間猛攻！烏中部首府第聶伯羅2人死亡 俄稱占領部分村落

烏克蘭今天表示，俄軍夜間對第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）發動攻擊，造成2人死亡。就在幾天前，基輔首...

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

俄軍28日徹夜大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少21人死亡、48人受傷，...

俄軍大規模空襲烏克蘭 白宮：川普不開心但也不意外

俄軍28日大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少18人死亡、48人受傷，這是...

俄炸基輔 雙普會以來最大空襲

俄軍廿八日徹夜大舉空襲烏克蘭，發射近六百架無人機與卅多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少十八人死亡、四十八人受傷，這...

俄軍大規模空襲基輔…英國文化協會建築受損 英召俄大使抗議

俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動空襲，造成至少15人喪生，並損毀英國文化協會在基輔的建築，英國外交大臣拉米表示，英國政府今天已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。