俄軍夜間猛攻！烏中部首府第聶伯羅2人死亡 俄稱占領部分村落

烏克蘭今天表示，俄軍夜間對第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）發動攻擊，造成2人死亡。就在幾天前，基輔首度承認俄軍正在向該州推進。

第聶伯羅彼得羅夫斯克是第聶伯羅彼得羅夫斯克州首府，也稱第聶伯羅（Dnipro）。

法新社報導，第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍事管理首長賴薩克（Sergiy Lysak）在通訊軟體Telegram上寫道：「遺憾的是，一男一女共兩人喪生。在此向他們的家屬致上誠摯哀悼。」

自俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵以來，位在中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州大體上未受激烈戰事波及。在莫斯科上個月聲明俄軍已進入該州後，基輔本月26日承認俄方說法。

賴薩克表示，無人機對塞爾尼基（Synelnyky）的攻擊也造成一名50歲女子受傷。

他說，對第聶伯羅市另一場攻擊造成兩人受傷，其中一名46歲男子傷勢「嚴重」。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州並非莫斯科公開聲稱為俄羅斯領土的5個烏克蘭地區之一，這5個地區分別為頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）、盧甘斯克州（Lugansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和克里米亞（Crimea）。

不過，俄羅斯聲稱自7月以來已占領該州部分村落。