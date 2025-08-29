川蒲峰會後俄烏不見停戰曙光 歐洲提劃設緩衝區

美國總統川普與俄國總統蒲亭峰會已過兩週，俄烏仍未露出停戰曙光。歐洲考慮在當前俄烏實控線之間設立一個40公里的緩衝區，然而華府未參與這項劃設緩衝區的討論。

政治新聞網Politico.eu引述5名歐洲外交官披露，劃設緩衝區是考慮中的幾個戰後或停火方案之一，但官員們對緩衝區的實際深度仍有歧見，基輔會否接受這項可能涉及領土讓步的計畫也不明朗，美國方面似乎也未參與這項劃設緩衝區的討論。

這類涉及領土區隔的劃設非同小可。歐洲外交圈避免將俄烏設緩衝區類比為南北韓之間的分界線，因為兩韓目前在技術上仍處於交戰狀態。

俄國總統蒲亭和他一些下屬之前也曾表示，俄方正努力在俄烏邊界建立起緩衝區，拉大雙方火砲及無人機之間的攻擊距離為衝突降溫，但均無具體細節。

巡邏緩衝區內所需的部隊人數也是一大重點。歐方官員們討論的所需兵力範圍從4000到大6萬人不等，但歐洲各國尚未做出派兵承諾，川普則已表明不考慮美軍參與的可能。

歐方一名官員表示，在關鍵細節釐清前各國暫不會承諾派兵。目前待釐清的點包含：如何制定屆時北約部隊在前線的交戰規則、如何應對俄方升級行動，以及如若俄方反對北約部隊進入緩衝區，是否需要第三方來充當維和部隊。

Politico.eu指出，雖然不期望能獲更多協助，但北約的歐洲成員仍與美方討論提供衛星情報與空中支援，然而五角大廈高層已告訴歐洲的對口，美國在任何涉及烏克蘭的安全保障中只會扮演最低限度的角色。